Celia Lora pide muy desespera un novio y las redes colapsan por ser uno de ellos

Celia Lora de 38 años de edad busca desesperadamente tener un novio y es que tiene varios años que la hemos visto soltera, por lo que usó plataforma de Tik Tok para dejar en claro que necesitaba un macho, lo que causó el asombro de sus seguidores, pues es una mujer demasiado hermosa.

En el video se puede ver a la modelo Playboy utilizando la voz de Thalía donde pide un novio a gritos y es que en varias ocasiones la guapa mujer ha dicho que esta soltera, por lo que a muchos se les hace extraño, pues como se dijo anteriormente Celia Lora es una mujer extremadamente bella, por lo que cualquier hombre podría caer rendido ante sus pies.

"Hola guapísima amiga y artista de corazón", "Me ofrezco como voluntario", " Me encanta el rock y vienes de una familia de rockeros así que somos el uno para el otro celi te amooooo", "Estas echo toda una gran diva..... Y no necesitas un novio cualquiera lo que nesesitas es un macho de verdad para que te aga sentir toda una reina y te haga vibrar con cada besos que te de", le escriben a Celia Lora.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo la hija de Alex Lora le ha apostado con todo a la plataforma de Tik Tok, donde le ha ido demasiado bien con cada video que lanza, además de hacer colaboraciones como lo ha hecho con su amiga Lizbeth Rodríguez con quien se lleva de maravilla.

Otra de las cosas por las que Celia Lora es muy querida ha sido por ser una mujer franca, pues esa personalidad la dio a conocer mientras estaba en La Casa de Los Famosos donde tuvo que enfrentarse a varios retos y varias personas como Alicia Machado con quien no se llevó nada bien.

Reina de la belleza

Celia Lora es considerada una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana es por eso que varias revistas para caballeros la han buscado para que sea la portada principal y ha logrado que estas se vendan como pan caliente.