Celia Lora pierde gran cantidad de seguidores por subir fotos fuertes

Celia Lora de 36 años de edad, es una de las mujeres más ardientes de las redes sociales, pues siempre ha mostrado tremendo cuerpazo, ya sea de manera profesional o en la comodidad de su casa, pues le gusta mucho ser el centro de atención de sus admiradores, quienes desean salir con la guapa modelo.

Pero Celia Lora ha tenido problemas por subir fotos muy atrevidas, pues las leyes de Instagram donde tiene casi ocho millones de seguidores son muy estrictas, y es que ella aseguró que ya la han multado por su contenido fuerte, por lo que Instagram le quita cien mil seguidores por cada foto subida de tono.

Celia Lora a pesar de haber sido advertida sobre sus polémicas fotografías, ella sigue subiendo fotos de todo tipo en redes sociales, ya que le encanta provocar a sus fans, quienes la siguen desde que empezó a posar para Playboy una de sus marcas preferidas para posar como Dios la trajo al mundo.

Aunque muchos no lo crean Celia Lora no solo ha tenido problemas con Instagram, también malentendidos con sus seguidores que durante un tiempo la tacharon de ser escort, por lo que ella se defendió de las acusaciones, pues hay quienes la querían invitar de viaje creyendo que se dedicaba a dicho mundo, aunque ella ha preferido reírse de las acusaciones.

Algo que siempre ha dejado en claro Celia Lora es que no desea convertirse en madre, pues ella no se ve como una mujer maternal para nada, por lo que prefiere seguir trabajando y salir de fiesta, lujo que se ha dado desde muy joven aunque muchos la critican.

Vestir bien es otra de las cosas que Celia Lora ama en la vida, ya que siempre la vemos con outfits muy atrevidos, los cuales en su mayoría son tops los cuales se le ven increíble, y es que no podemos dejar de admitir que Celia Lora tiene tremendo cuerpazo.

"Muy hermosa.. luce encantadora.. Mis Respeto Celia Lora.. saludos", "Me gusta tu mirada me fascina tu boca me enloquece tu figura eres una mujer fascinante y triunfadora", "Preciosa quiero estar contigo en esa foto", "Qué dice en tu tatuaje que tienes entre el Ombligo y tú vientre. Dime..Celia Lora", le escriben a Celia Lora en sus fotos, pues cuenta con varias fan page.

Por si fuera poco Celia Lora no ha perdido el tiempo en esta cuarentena y se ha puesto a trabajar para su canal de YouTube, donde ha compartido su experiencia de como se la ha pasado en estos meses dejando a varios sorprendidos, pues ella siempre ha sido una mujer muy ocupada.

Pues la verdad yo estoy muy ocupada todo el tiempo o sea no, ha cambiado que no salgo de mi casa, porque yo si no salgo ni para el super, este cambia más en que he cocinado más, me gusta mucho cocinar, este ha cambiado, no sé siento que he enflacado mucho, dijo Celia Lora.