Celia Lora presume ajustado traje negro que le marca todo

La belleza de Celia Lora no tiene limites y es que compartió una foto demasiado atrevida donde se le ve con un traje negro, con el cual presumió la figura que se carga, pues no es una sorpresa que a la mujer le encanta verse demasiado guapa en las fotos, logrando su objetivo con dicha publicación.

Hasta el momento la foto de la reality star cuenta con más de 77 mil likes y aunque desactivó los comentarios más de uno quisiera decirle lo bella que se ve, ya que en otras ocasiones le han hecho saber que es toda una diosa cuando posa de manera seductora, ya que Celia Lora es modelo profesional desde hace un par de años.

Celia Lora ha cobrado gran popularidad en la pantalla chica gracias a los reality donde ha participado el más popular de todos es Acapulco Shore, donde la hija de Alex Lora, se ha desempeñado como la jefa de la casa donde los integrantes pasan sus vacaciones cada temporada, pero la modelo lejos de ser una jefa estricta se va de fiesta con ellos.

Actualmente la vemos en la temporada 7 la cual se grabó en Mazatlán y la primera noche de fiesta Celia Lora fue testigo de la pelea entre Dania y Manelyk, quienes dieron mucho de que hablar, ya que los verdaderos motivos por los cuales ya no se llevan del todo bien se desconocen, por lo que han recibido críticas de todo tipo en redes sociales.

Volviendo con Celia Lora la mujer ha dicho en varias ocasiones que ama la soledad y que no necesita un novio en estos momentos, ya que en entrevistas pasadas ha dicho que sus relaciones fueron muy complicadas, por lo cual prefiere viajar o salir de fiesta que rendir cuenta a un galán.

Yo ya decidí que eso de tener novio no es pa' mi, que hueva me da hueva no tengo paciencia, dijo de inmediato Celia Lora en una entrevista.