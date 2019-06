Celia Lora presume ardiente pechonalidad en erótico escote

Celia Lora aprovechó el calor y usó una blusa demasiado candente con la cual presumió su tremendo busto con el que ha dejado a más de uno con la boca abierta pues para quienes no saben dicha parte de su cuero es completamente natural.

Hasta el momento la foto alcanzó más de 13 mil likes desatando la locura pues aunque no se pueden comentar en las publicaciones de la sexy hija de Álex Lora sus reacciones en segundos hablan por si solos.

En la foto se puede ver a la modelo portando una elegante blusa en color rojo la cual deja sus pechos muy al descubierto y cargando un enorme arreglo de rosas con el que podría desatar la locura pues para muchos Celia es una mujer sin compromiso aunque las flores la podrían delatar.

Por si fuera poco Celia se ha dado a conocer por sus fotos eróticas además de sus viajes por el mundo donde une la belleza de su cuerpo y las maravillosas paisajes que encuentra para tomarse una foto extraordinaria.

Además la popularidad de la guapa mujer creció al aparecer en el sexta temporada del reality show, Acapulco Shore, el cual se grabó en la Ciudad de México, y Celia se convirtió en la jefa de la casa donde los integrantes se quedaron y aunque muchos pensarán que la actitud de la famosa fue estricta se la pasó de fiesta con sus inquilinos quienes se llevaron de maravilla con ella.

Como todos saben Celia es amante de la fiesta pues también comparte los mejores momentos a lado de sus amigos con quienes acude a exclusivos antros y bares.

Su video más candente

Hace unas semanas Celia realizó unas atrevidas escenas para adultos a lado de la actriz porno Apolonia Lapiedra, con quien debutó en sus primer contenido a lado de otra persona y del mismo sexo dejando a todos impactados.

Pero hay quienes también pusieron sus limites y se trata de sus famosos padres Alex y Chela Lora quienes apoyan a su hija pero con la condición de no ver jamas el atrevido material con el cual desató la locura en redes sociales.

"No lo hemos visto, ni lo veremos es su vida, ya es adulta la niña ya puede decidir por si sola ya tiene cuanto tiempo haciéndolo (...) ella es modelo y creo que lo hace de una manera fina o sea no se ve vulgar, no nada...", dijo Chela el mes pasado para Ventaneando.