Celia Lora presume en qué se gasta el dineral que gana como modelo

México. Celia Lora presume ser una de las modelos mexicanas más famosas y de las mejor pagadas, además adelanta que posará para la revista del conejito en su edición USA.

Celia Lora, hija de los famosos rocqueros Álex y Chela Lora, revela en entrevista con el programa Hoy que se convertirá en la primera mexicana en posar para esa publicación.

Lora, quien tiene 39 años de edad, señala que es una de las modelos mexicanas mejor pagadas: "Sí, se pusieron guapos, sí. Es que también ya son 10 años que tengo de trabajar para la marca, ya tenían que ponerse más guapos que nunca”.

Sobre lo que hará con el dinero que reciba por dicho trabajo, Celia dice: “No soy de comprar cosas, soy de irme a viajar, en eso me lo gastó”, además niega que se haya sometido a algún tratamiento especial para lucir mejor en su siguiente trabajo como modelo.

Celia también destaca en Hoy que no desea convertirse en madre, es algo que decidió desde hace muchos años y no le quita el sueño la idea de no tener un bebé: "Eso realmente no me importaría, pero también mis papás no traen esa onda, la verdad estamos en un mundo de guerra, Covid, y está medio complicado”.

Celia Lora, además de modelo ha podido destacar como youtuber y empresaria, puesto que sacó a la venta su propia línea de bikinis, y efectivamente, una de sus muchas pasiones en la vida es viajar, por eso ha visitado muchos países en plan de trabajo y vacaciones.

Celia Eloisa Lora García es el nombre completo de la famosa, nació el 25 de diciembre de 1983 en CDMX y también ha destacado tras realizar varios videos eróticos y participado en diversos shows de televisión, de esa manera ha sobresalido en el medio del espectáculo de México, independientemente de la fama de sus padres.