Celia Lora presume su nuevo tatuaje debajo del ombligo

La playmate mexicana Celia Lora, hija de los cantantes Álex y Chela Lora, presume el nuevo tatuaje que se hizo debajo del ombligo. A través de una fotografía que publica en su cuenta de Instagram enseña cómo le quedó y lo modele en bikini.

Celia Lora ya tiene 21 tatuajes en su cuerpo. Uno de ellos es el autógrafo que el cantante Ricky Martin le hizo en la pelvis y que Celia decidó tatuárselo por ser muy fan del intérprete de temas como "Vuelve" y "María".

Lora se da gusto presumiento su nuevo tatuaje en un micro bikini en animal print. Lo lleva en la parte baja de su abdomen y dice:

Chacun à son goût” (to each his own taste)", frase que se usa para describir a las personas que tienen diferentes sabores y preferencias.