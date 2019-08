Celia Lora presume su retaguardia en sensual lencería de encaje

Celia Lora constantemente se roba los suspiros de sus 4 millones de seguidores, pues cuando publica su belleza o sus grandes atributos se roba las miradas de los usuarios en Instagram.

Esta vez no ha sido una excepción, Lora publicó que aparecerá en la portada de una revista llamada 'Revista Chilanga Surf', en la fotografía la playmate posa sensual mostrando sus atributos traseros.

Con la fotografía, la hija de Alex Lora volvió a encender las redes sociales, la modelo se ha convertido en un símbolo sexual para jóvenes y adultos, incluyendo a mujeres que la idolatran.

Celia Lora posó de espalda mostrando su aclamado trasero en una dimininuta lencería negra de encaje, con una chamarra, gorras y tenis encima de una silla para la revista.

Luego de haber ingresado al entretenimiento para adultos dejó claro que su aparición impacta a todos, pues la belleza y sensualidad de Lora son algo que la destacan, además, su actitud la hace brillar a donde quiera que vaya, pues es una persona muy social, sin temor a nada ni nadie.

Los padres de Celia han sido muy cuestionados sobre el trabajo de su hija y ellos han expresado sus opiniones sobre la modelo y su sensual trabajo.

La madre por su lado, dejó claro que el trabajo y los desnudos de su hija no le parecen nada vulgares, sino una especie de arte por el cuerpo de envidia y le belleza inigualable de Celia.

No lo hemos visto, ni lo veremos es su vida, ya es adulta la niña ya puede decidir por si sola ya tiene cuanto tiempo haciéndolo (...) ella es modelo y creo que lo hace de una manera fina o sea no se ve vulgar, no nada...", dijo Chela.