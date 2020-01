Celia Lora revela las extrañas peticiones que le hacen en redes

Celia Lora se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales donde enseña el cuerpazo que se carga en atrevidos bikinis, pues la mujer es amante de la playa desde hace mucho tiempo, por lo que se ha ganado millones de fans quienes le hacen todo tipo de proposiciones.

Algunas de ellas le han dado risa a la modelo, pero otras la han dejado helada y es que entre peticiones divertidas otras han estado fuera de lugar como la venta de un bebé situación que reveló para el programa Ventaneando donde señala que hay mucha gente loca.

La gente es bien rara y bien loca en Instagram me piden dinero la gente está loca una me estaba vendiendo un bebé, la gente está loca yo ya estoy más acostumbrada a los locos así que a lo que dices de las fotos, me mandó emails muy largos diciéndome, no creas que es ilegal, tengo los papeles has de cuenta que estábamos hablando de un perro...", dijo Celia.

Recordemos que Celia siempre ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, pues nunca se guarda nada a la hora de que es entrevistada, por lo que algunos haters la han atacado sin compasión, pues le dicen de todo.

"Que bonita esta, lástima que esta dañada en su salud mental y espiritual y sus padres tendrán mucho de culpa", "No mija pues quedate sola porque no tienes paciencia para nada ni perro, ni novio, ni hijos jajajaja y la loca es la gente", le escribieron a Celia.