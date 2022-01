Celia Lora revela que fue invitada a un popular reality show de Televisa

México.- La playmate mexicana Celia Lora, hija del rockero Álex Lora, sigue cosechando éxitos en su carrera y es que se ha dado a conocer que muy pronto estará trabajando de la mano con Televisa, una de las televisoras más importantes del país azteca, y lo que pronto se viene para sus fans.

Durante una entrevista con el programa de YouTube, Chisme no like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Celia compartió que recibió una invitación de parte de Grupo Televisa para formar parte de uno de sus proyectos, lo que dejó a todo sorprendidos e impacientes por verla de nuevo en televisión.

Aunque todavía no sabe si aceptará el proyecto o no, Lora se mostró muy emocionada con la invitación y lo está considerando seriamente, pues sería un boom para su carrera. Según compartió, se trata de una producción en donde deberá superar algunos retos junto a otros compañeros.

"Estoy viendo si me voy a Reto 4 elementos, todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije: 'bueno ¿por qué no?'", compartió Celia Lora sobre el proyecto con el que llegaría a Televisa y se abriría puertas en distintas producciones importantes de la televisora.

El programa Reto 4 elementos es una producción de Televisa, un desafío de ocho equipos con cuatro integrantes cada uno, estos están conformados por algunas figuras del medio del espectáculo, y tiene como objetivo que enfrenten retos relacionados con la tierra, el fuego, el aire y el agua. Curiosamente, siempre son modelos, músicos, cómicos y personalidades del deporte quienes son invitados a participar.

Por otro lado, Celia Lora se dijo arrepentida de haber participado en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, durante el año pasado, y aseguró que no fue una experiencia para nada agradable debido a las numerosas peleas que había entre los integrantes y reveló que fue víctima de acoso por parte del cantante Pablo Montero.

