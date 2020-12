Celia Lora revela todos sus secretos en entrevista con Yordi Rosado

México.- La invitada de esta semana en el programa de YouTube "La Entrevista Con Yordi Rosado" fue la playmate mexicana Celia Lora y durante su conversación con el presentador habló sobre algunos detalles sobre su vida nunca antes contados, así como su experiencia al ser hija de Chela y Álex Lora, también sobre el polémico video al lado de Apolonia Lapiedra y su verdadero amor de toda la vida.

Durante el inicio la modelo de Instagram compartió que se ha vuelto una "alcohólica" durante estos días de confinamiento, así como que su bebida embriagante favorita es el mezcal, aunque detesta la cerveza y el whiskey. Continuando con su conversación, también comentó que para ella fue muy normal el crecer al lado de una súper estrella del rock en México y que Álex Lora siempre ha sido un hombre muy enfocado en su música.

Recuerda Lora que durante las vacaciones largas de su infancia y adolescencia, se iba de viaje a Malibú con sus padres para grabar los discos de su padre, por lo que siempre ha sido muy cercana a la música, aunque es algo en lo que nunca se interesó.

Además, contó cómo fue posar sin nada para la revista Playboy y explicó que sus padres, sobre todo su madre, hizo un gran escándalo por aquellas polémicas fotografías, sin embargo, era un sueño que ella tenía desde que era una jovencita y compraba estas revistas, pues al ver alguna fotografía quería verse como las modelos y que "todos se murieran por ella".

Sobre su vida amorosa, explicó que no es algo que le gusta, pues les hostiga despertar con alguien al lado. Al ser cuestionada sobre su video con la estrella de contenido para adultos española Apolonia Lapiedra, contó que para ella esto no fue difícil, aunque no es lesbiana ni bisexual, aunque ha besado a algunas mujeres, nunca ha estado con otra mujer, asegurando le gustan sólo los hombres.

Una vez llegando a ese tema, Yordi le pregunta si existe alguien dentro del medio del entretenimiento que le guste y ella contesta que sí, se trata de Víctor Trujillo, también conocido como el Payaso Brozo, asegurando que él lo sabe y desde hace años está enamorada de él, pues le parece un hombre muy inteligente, intelectual e interesante, lo que a ella le gusta en un hombre.

Sobre su accidente, en el que murió un hombre al ser atropellado por ella, detalló que ella golpeó a una camioneta, esta llegó hasta al hombre, que estaba en un teléfono público, y relata que la policía fue muy injusta con ella al saber que era la hija del rockero de Celia Lora.

La prensa se volvió loca con el accidente por el que un hombre murió, quien camino a urgencias se desangró en la ambulancia, y recuerda que veía a mucha gente en el lugar, así como que todo era relacionado con el dinero, pues hasta los familiares del fallecido le pedían una cantidad de dos millones de pesos para retirarse del lugar.

Asimismo, reveló que el supuesto abogado que lo ayudaba, quien a su vez era primo de su padre, en realidad estaba afectando a su caso, ya que se había aliado con las personas que querían afectarla y por ese motivo terminó por tener aún más problemas legales, pero una amiga de su padre desde hace años, fue quien la ayudó y le dio dos opciones, enfrentar su vida en la cárcel o durar toda la vida en audiencias y movimientos de gobierno.

Aunque para ella no fue tan difícil pasar esos meses en prisión, ella recuerda que sus tías le llevaban muchísima comida, por lo que invitaba a varias otras reclusas que no tenían visitas o que comer a alimentarse con toda aquella comida que recibía durante las visitas. En aquella época nunca tuvo problemas con reclusas, incluso, todas la querían, hasta regalos le daban.

Finalmente, tras hablar sobre todo ese tema tan polémico que ocurrió hace más de diez años, comentó que al salir de la cárcel fue algo duro para sus padres, pues su única hija había estado en prisión por cinco meses, aunque recuerda que al salir a la calle no fue mal vista o juzgada, incluso, mucha gente la veía y la abrazaban, mientras le ofrecían algunas palabras de motivación. Yordi alabó la personalidad de la playmate y la describió como una mujer muy auténtica, explicando que todo lo que se habló era lo que la gente quería escuchar sobre ella.