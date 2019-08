Celia Lora se ajusta traje de baño de manera muy erótica

Celia Lora volvió a encender las redes sociales con el traje de baño que se puso y es que la mujer apareció con una pose muy atrevida desatando la locura, pues se ha convertido en un símbolo sexual.

Después de haber ingresado al entretenimiento para adultos, la mujer dejó bien claro que es toda una bomba cuando aparece en bikinis, pero más cuando se quita todo para la marca que representa desde hace tiempo.

Y es que desde su aparición en Playboy, la vimos muy sensual, por lo que decidió centrarse en esa carrera para convertirse en una diosa prueba de ello fue en la foto que publicó logrando más de 33 mil likes.

Una de las personas que está orgulloso de la carrera de Celia es su padre el líder del Tri, Álex Lora, quien habló ante las cámaras de Ventaneando sobre los candentes desnudos que realiza la reality star.

"Todos quisiéramos que nuestros hijos fueran como nosotros quisiéramos, pero nosotros nunca fuimos como nuestros papás querían que fuéramos y ellos nunca van a ser como nosotros quisiéremos que fueran cada quien, desde que nace tiene trazado un camino que Dios ya trazo...", dijo el líder del Tri.

Mientras tanto su madre dejó bien claro que las fotos que se toma Celia no le parecen nada vulgares y las ve como una especie de arte pues como todos saben tiene un cuerpazo de envidia incluso la señora lo ha dicho en las entrevistas que cuestionan la carrera de la famosa.

"No lo hemos visto, ni lo veremos es su vida, ya es adulta la niña ya puede decidir por si sola ya tiene cuanto tiempo haciéndolo (...) ella es modelo y creo que lo hace de una manera fina o sea no se ve vulgar, no nada...", dijo Chela.

