Celia Lora se deja ver sin brasier y con pequeña tanga

Celia Lora lo volvió hacer y rompió las redes sociales al dejarse ver sin brasier, y con una pequeña tanga ante sus millones de seguidores quienes le dieron miles de reacciones a la exconejita Playboy.

Con más de 150 mil me encanta la hija de Álex Lora, una vez más impactó a todos con una foto donde solamente aparece con un abrigo negro, el cual dejaba muy al descubierto sus voluminosos pechos.

Recordemos que hace unos meses la hija del líder de El Tri, habló ante las cámaras De Primera Mano y dijo que varios usuarios le han preguntado si es escort, por lo que ella respondió.

La confunden con escort

"La gente que más me escribe no sabe quien soy, mucho hindú creen que soy escort yo creo que por que ven que viajo mucho y dicen esta quien es, hoy uno me mandó que si me quería ir con él a Dubai o a las Maldivas...", dijo Celia Lora.

Cabe mencionar que Celia Lora tiene desactivado sus comentarios en redes sociales, debido a las fuertes criticas por dejarse ver en paños menores y es que la mujer tiene un cuerpazo.