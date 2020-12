Celia Lora se mete a una tina con espuma junto a una amiga

Celia Lora de 37 años vuelve a desatar todo tipo de fantasias por parte de sus fans y la razón es por haberse metido en una tina de espuma con la reality star Ignacia Michelson, originaria de Chile quien se convirtió en una de sus mejores amigas después de haber finalizado las grabaciones de Acapulco Shore, lugar donde las modelos se conocieron.

En la foto se puede ver a Celia Lora originaria de la Ciudad de México con una belleza extraordinaria, además aparece con un maquillaje extraordinaria, mientras que Ignacia Michelson se dejó ver con un poco de contorno, pues es lo que más le gusta a la hora de maquillarse, ya que la modelo lo ha dicho en algunos en vivos donde da algunos tutoriales.

La foto de ambas mujeres alcanzó más de 100 mil likes y los comentarios para Celia Lora y su compañera siguen en aumento, pues siempre se han llenado de elogios por lo bellas que son ambas mujeres quienes nunca han negado sus operaciones, pues son mujeres muy transparentes en todo lo que dicen, es por eso que sus fans también están emocionados con la belleza que se cargan.

"Eres tremenda pero así me gustas mucho", "Hola buenas noches, guapísimas espero que descanses mucho y sueñes bonito y que tengas unos dulces sueños y espero que lo disfrutes mucho", "Estas muy chula ojos hermosos", "Como estas Celia linda estas guapísima mi reyna", "Belleza de mujer angelito hermoso me encantan tus ojos azules", le escribieron a Celia Lora en su foto.

Para quienes no lo saben, la pandemia no ha detenido para nada los proyectos de Celia Lora a quien hemos visto activa en todos los aspectos, desde realitys shows, hasta videos nuevos en su canal de YouTube, donde habla de temas muy polémicos, algo que le encanta demasiado a Celia Lora, quien es una mujer que no le teme a nada es por eso que la consideran una rock star.

Además Celia Lora se ha caracterizado por ser una mujer muy directa que no se deja intimidar por nadie, pues las veces que ha estado en el ojo del huracán por sus fiestas tan explosivas ella de inmediato se defiende, pues no le gusta estar en boca de todos mucho menos cuando dicen mentiras de ella, pues es algo que tampoco tolera.

Celia Lora junto a Ignacia Michelson en una tina/Instagram

Celia Lora también se ha dado a conocer no solo porque su figura representa fiesta en su totalidad, sino por lo bien que se viste la modelo a quien le gusta mucho aparecer con vestidos a la rodilla con los cuales se ve refinada, pero sin quitarle ese toque coqueto que la ha caracterizado.

Recordemos que Celia Lora sigue en plan de mujer soltera, pues aunque tenga miles de pretendientes, ella ha dicho que no le interesa para nada tener novio, pues no le gusta rendir cuentas a nadie, incluso la quieren conquistar con viajes, pero a ella no le importa en lo más mínimo, pues quiere desarrollarse en el mundo de la farándula.

Otra de las cosas que ama Celia Lora es salir de viaje sola, pues ella se ha declarado como una mujer ermitaña que le encanta la soledad, además le gusta mucho salir a los antros sin tener que cuidarse de los celos de algún galán, pues la guapa mujer lejos de tener que soportarlo lo mandaría a volar, pues no tolera que le hagan dramas.

Cabe mencionar que Celia Lora, también desata la locura cuando hace promocionales para la ropa deportiva, donde los leggins se le ven fabulosos a la modelo quien ha posado para Playboy.