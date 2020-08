Celia Lora se pone muy traviesa desde la comodidad de su casa

Celia Lora de nuevo hizo que las redes sociales ardieran y es que apareció muy atrevida desde la comodidad de su casa donde se le vio en varias posiciones para cautivar a sus fans quienes de inmediato le regalaron su like por verla en lencería, la cual es una de las prendas preferidas de la mujer de 36 años.

En la primera imagen con la cual alcanzó más de 158 mil likes, la hija de Alex Lora, aparece de rodillas en un sillón y con una mirada sobre el suelo, para darle ese toque coqueto a la publicación, además presumió sus ya famosos tatuajes los cuales tienen varios significados importantes para ella.

En otra imagen la cual fue una de las más subidas de tono, se le puede ver a la reality star con el mismo traje sin contar la mirada penetrante que mostró ante la lente de la cámara, pues para muchos Celia Lora tiene una mirada muy fuerte, por lo que alcanzó más de 121 mil likes, aunque desactivó los comentarios, ya que no le gusta los comentarios hate.

Pero para Celia Lora esas imágenes no fueron suficientes, por lo que decidió ponerse una blusa estilo animal print, con la cual usó una pose muy liberal, además se le ve sin mucho maquillaje, por lo que enamoró a más de uno, ya que el rostro de la modelo es muy bello, empezando por sus ojos azules.

Por último Celia Lora remató con una sudadera en forma de top en color blanca la cual dejaba al descubierto su marcado abdomen el cual le gusta presumir en sus secciones fotográficas más candentes, aunque esta vez solo quiso lucir su prenda, la cual tenía su nombre, pues fue hecha especialmente para ella.

La carrera de Celia Lora no solo ha despegado por sus apariciones demasiado sexys en las redes sociales, sino por haber participado en la sexta y séptima de Acapulco Shore, donde la mujer se ha convertido en la jefa de la casa donde se encuentran hospedados los integrantes del reality show, además el público ha dicho que les encanta ver como Celia Lora se va de fiesta con los jóvenes, con quienes lleva una buena amistad desde hace tiempo.

Otra de las cosas por las que Celia Lora es popular en el medio artístico es por su temperamento, pues cuando algo no le parece se lo hace saber a quien sea, prueba de ellos fue en un canal de YouTube donde aseguró que no soporta a los paparazzis, ya que le han arruinado varias vacaciones con sus papás, algo que le molesta demasiado, ya que ella desea privacidad cuando está con ellos.

Me mal viaja mucho de que guey no sé un antro y de repente me doy cuenta siempre que me están grabando y que me están tomando fotos, pero soy experta en romper teléfonos, dijo Celia Lora en una entrevista.