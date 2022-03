Celia Lora se pone un bañador con la espalda descubierta para que vean sus tatuajes

A Celia Lora de 38 años de edad, le encanta ser el centro de atención de las redes sociales, pues le encanta hacerlas explotar, y más cuando se pone un bañador, en esta ocasión decidió ponerse uno de la marca Playboy, pero con el pretexto de que sus fans vieran detalladamente sus tatuajes.

En la foto se puede ver a Celia Lora de espaldas con su bañador en color blanco sentada a la orilla de la piscina, pero fueron sus tatuajes que pocas veces deja ver, los que se robaron el centro de atención de los internautas, quienes quedaron asombrosos tanto por el diseño como por la figura de la famosa.

La foto de la modelo mexicana, alcanzó más de 90 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que se ve espectacular como siempre, además el sujetador de Celia Lora también le da ese toque de intriga a sus fans debido al tamaño de sus atributos de diosa.

"Me encantan esos tatuajes. Te hacen re sexy. Aunque sin ellos también lo sos", "Me gusta ese traje de baño celia, pensaba que tenías extensiones de cabello, pero veo que no. Cómo estás? Me gusto las fotos de la revista", escriben los fan de Celia Lora en su publicación.

Otra de las cosas que le festejan a Celia Lora en todo momento es cuando hace sus polémicas entrevistas a sus colegas del medio de la farándula, las cuales en su mayoría son mujeres que trabajas para la industria del entretenimiento para adultos.

Para quienes no lo saben el fin de semana estuvo muy divertido y además emocional para la hija de Alex Lora, ya que fue la boda de su mejor amigo, el conductor Faisy quien se casó en Atlixco donde la diversión se prolongó toda la noche, por lo cual la famosa la pasó a reventar como siempre.

Y es que la también reality star es sinónimo de fiesta en todo momento, además le encanta bailar, pues es una mujer que siempre se la ha pasado en los mejores antros de México, donde es la sensación cuando va.

