Celia Lora se quita la tanga y muestra su trasero en ardiente pose

Celia Lora reventó las redes sociales al aparecer sin pantalón ni ropa interior en una fotografía desatando la locura ante sus más de tres millones de seguidores y aunque la hija de Álex Lora, desactivó los comentarios para evitar ataque de haters dejó en el claro que los corazones hablan por si solos.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 300 mil likes y es que podría ser una de las publicaciones más ardientes que Celia Lora, ha compartido en su cuenta personal de Instagram.

Como todos saben la famosa se dio a conocer en el reality show Lucky Ladies, donde mostraban la vida de varias mujeres del espectáculo y sus familias pero al final la modelo decidió salirse de la emisión ya que tuvo problemas con Esmeralda Palacios y Heydee Hofmann.

Tras el pleito Celia se alejó un poco de los reflectores pero regresó con todo en la sexta temporada de Acapulco Shore como jefa del lugar, donde se hospedaban los integrantes donde causó gran polémica ya que el primer día llegó sin ropa interior.

Recordemos que la mujer siempre ha querido salir de la rutina por lo que dijo en Ventaneando que salir en programas de televisión le agrada bastante ya que conoce a personas como Manelyk González y Potro de quienes se hizo amiga.

Yo la verdad honestamente todo lo que yo he hecho tanto realitys siempre lo he hecho como un hobbit y siempre e querido los realitys para conocer gente y porque no me gusta la rutina, dijo en Ventaneando cuando apareció por segunda vez en la revista Playboy donde dejó a todos impactados por su belleza.

Cabe mencionar que Celia Lora reveló para un programa de televisión que está a punto de lanzar su línea de trajes de baño donde quiere que la mujer saque su sensualidad al igual que ella lo hace en sus fotos.

Por si fuera poco son muchos los que han querido una cita amorosa con la sexy mujer, pero ella dejó en claro en julio del 2017 que no está interesada en el amor y mucho menos tener hijos pues prefiere enfocarse en otros proyectos.

Además la modelo ha sido comparada con otras colegas del espectáculo debido al cuerpazo que se carga como Yanet García, la despampanante Suzy Cortez y hasta con la misma Liz Vega que tiene uno de los traseros más grandes de la farándula.