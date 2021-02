Celia Lora sin pena alguna posa en una tina llena de rosas para celebrar el amor

Celia Lora de 37 años de edad, desató la locura en redes sociales al posar en una tina llena de rosas como Dios la trajo al mundo causando reacciones de todo tipo, pues la modelo quiso mostrar un poco de más cuado se tomó la foto de espaldas, pues quiso darle más intensidad a la imagen la cual dio demasiado de que hablar, por lo coqueta.

La foto de Celia Lora alcanzó más de 150 mil likes y los comentarios se dispararon en redes sociales al ver como la modelo apareció de lo más seductora en la tina, además usó su cabello totalmente suelto para darle más intensidad a la imagen, ya que a Celia Lora le fascina robar suspiros, en especial cuando le da publicidad a su página web donde comparte contenido más exclusivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hello beautiful baby nice sexy butt hermosa y muy sensual mamacita feliz lunes corazón ardiente", "Quien fuera pétalo para rozar tu piel", "Los angeles no tienen espalda", "Quiero comentar, pero luego no se puede y luego si, como ahorita si, pero no", "Buenas tardes preciosa Bebé lindo vídeo muy mega sexy saludos desde Aguascalientes", le escriben a Celia Lora en Instagram.

Otra de las cosas que siempre le dicen a Celia Lora, es saber si de verdad ella tiene implantes de pecho, pues muchos no pueden creer lo exageradas que lucen, pero ella en infinidad de ocasiones ha dicho que su cuerpo es totalmente natural y lo máximo que se ha operado es su nariz dejando en claro que ella jamás se ha realizado un toque estético.

Celia Lora además de ser una mujer bella le ha sacado provecho a sus atributos, pues como se dijo anteriormente, ella tiene una página web la cual tiene un costo y es que en ella la hija de Alex Lora, se muestra como pocas veces, pero eso no es todo, ya que las poses que realiza paraliza a quien sea, incluso sus amigos se lo han dicho.

Leer más: En vestido de cuero, Celia Lora graba extremas escenas para MTV

Y es que desde que Celia Lora apareció en Acapulco Shore, muchos de los integrantes del reality show quedaron emocionados al ver como era la reality star en persona, pues la mayoría la conocía por Instagram, por lo que verla, causó gran impacto entre los chicos, quienes ahora son grandes amigos de la modelo quien podría formar parte de la temporada 8 de la polémica emisión, donde ella es la jefa de la casa.

Leer más: Celia Lora se convierte en el usuario más atrevido en Tik Tok

Para quienes no lo saben del todo Celia Lora se fue hace poco a Las Maldivas, donde se la pasó de maravilla y es que desde hace tiempo la también influencer deseaba irse a la playa y lo logró, pues es una mujer que trabaja demasiado, pues a pesar de que le fascina la fiesta, ella trata de separar el trabajo con la diversión por lo cual terminó agarrando su maleta para irse a la playa.

Aunque nadie lo crea Celia Lora es una mujer que ama la soledad, puesto que ella ha dicho infinidad de veces que prefiere estar sola que tener una relación en estos momentos, pues no es del todo su fuerte el estar con algún chico, por lo cual está feliz viajando o viviendo sola, pues quiere estar bien en todos los sentidos.

Celia Lora en una tina de rosas desató todo tipo de reacciones/Instagram

Cabe mencionar que muchos fans desean con ansias que Celia Lora tenga su propio reality show, pues aunque ha participado en varios, quieren que ella tenga el suyo muy al estilo de Paris Hilton, por lo que sus seguidores son capaz de esperar años para que ella tenga su propio espacio en la pantalla chica.

“Líder” Camacho reta al PRI y al PAN

Suscríbete aquí a Disney Plus