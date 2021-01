Celia Lora sube una foto muy lujuriosa y se la acaban a piropos

Celia Lora de 27 años de edad vuelve a robarse miles de miradas entre los internautas, pues posó con un atuendo muy intimó con el que provocó lujuria total con su atuendo negro es decir Celia Lora quiso darle publicidad a un motel boutique de la Ciudad de México y lo logró con esta polémica imagen que dio mucho de que hablar por el cuerpazo que se carga.

Más de 400 mil likes logró Celia Lora con la polémica foto con la cual portó un outfit en color negro, además de un maquillaje discreto, pero espectacular, ya que la cámara captó cada belleza de la modelo nacida en la Ciudad de México, además la pose que usó ayudó mucho a la chica quien ya ha posado para Playboy en el pasado.

"Que belleza de mujer me encantas", "Que mujer tan hermosa y guapísima que esta cariño te mando un beso grande", "Buenas tardes Celia Lora está bien linda la foto que publicaste muy sexy", "En esta foto eres en la única que me has gustado muchísimo", "Bella, sexi,.... Tendrías que estar expuesta en un museo de por vida", le escriben a Celia Lora en Instagram.

Para quienes no lo saben Celia Lora ama disfrazarse o producirse demasiado en las sesiones de fotos, ya que le encanta llevar las imágenes al límite y lo logra con su imponente figura, además de rostro angelical con la cual desborda belleza absoluta, pero eso no es todo, ya que la personalidad que se carga emociona a cualquiera, en especial a sus amigos.

Y que Celia Lora es una chica con grandes amistades con las que cuenta con ellas para todo, se trata de Wanders Lover o de Manelyk González una de sus tantas amigas con quienes la modelo comparte sus cosas más intimas, además siempre las presume en sus redes sociales, pues a pesar de sus agendas de trabajo, se llevan de maravilla.

Pero no creas que Celia Lora, solo le hace a la modelada, también se ha encargado de participar en varios reality shows, algunos de ellos son Acapulco Shore y Todos Quieren Fama, donde causó tremenda impresión al mostrar sus mejores dotes de canta, además del baile, pues la hija de Álex Lora dijo que desde siempre le ha gustado moverse.

Otra de las cosas por las cuales Celia Lora es admirada, es por ser una mujer directa, es decir, ella en todo momento se ha encargado de ser una mujer transparente que si no le gusta lo que haces, te lo dice en tu cara, aunque eso le ha traído un poco de haters a la reality star quien ya está acostumbrada a eso.

Resulta que las declaraciones de Celia Lora han provocado que los internautas se molesten con ella cuando acude a una entrevista de televisión, pues empieza a contestar de una manera muy franca a las preguntas que le hace y aunque así siempre ha sido la naturalidad de la conejita Playboy, ella no cambiara pues nunca le ha dado gusto a nadie, es por eso que ella prefiere estar sola en cuestiones de amor para que le restrinja nada.

Celia Lora muy bella con su vestuario/Instagram

Algo que odia demasiado Celia Lora es el acoso, pues no tolera para nada ese tipo de situaciones, ya en el pasado las ha vivido, incluso asegura que en su cuenta de Instagram le hacen insinuaciones muy fuertes que no tolera, ya que le han dicho si es escort debido a la figura que proyecta, por lo que la famosa lejos de sacarle la vuelta se enfrenta a las insinuaciones.