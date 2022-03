Celia Lora y Dorimas posan entre encantadores bralettes subidos de tono

Celia Lora de 38 años de edad y Dorismar de 46 desataron la locura al posar como unas verdaderas diosas en unos bralettes negros con los cuales cautivaron la atención de todos, ya que las dos mujeres siempre han llamado la atención de todos y más cuando se dejan ver juntas.

En esta ocasión Celia Lora aparece con un bralette moderno el cual se ha convertido en uno de sus favoritos dicho estilo, mientras que la modelo argentina aparece con uno de encaje, pues querían aparecer con ropa diferente logrando miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo, pues las poses las ayudaron mucho.

Más de 160 mil likes, fueron los que lograron las dos modelos, aunque estos van en aumento, pues es muy común que estas imágenes tan coquetas de inmediato se hagan virales, y más cuando un bralette está en la imagen donde desbordan ese toque picante que solo ellas le saben dar.

"La más top como siempre", "Que hermosas se ven las dos", "Divina amiga saludos desde Barranquilla te admiro cule poco", "Esa es Dorismar la veo muy cambiada", "Si me caso contigo no me importa cuanto gaste bebé tu lo vales aunque creo que tu tienes un poco mas que mi", escriben las redes.

Para quienes no lo saben Celia Lora ya entrevistó en una ocasión a la actriz de telenovelas con quien tiene muy buena química, ya que ambas han modelado para las revistas de caballeros, por lo que han intercambiado ideas, además de anécdotas de como han sido sus sesiones, causando risas entre ellas, pues aunque también es algo difícil modelar, también tiene su lado divertido.

Una de las anécdotas que comentaron hace poco, estas dos mujeres, fue cuál de todas sus fotos les gustó más en Playboy y aunque Dorismar dijo que todas, la hija de Alex Lora confesó que en su primera aparición no le gustaron todas, pues las considera como etapas, aunque sí estuvo muy cómoda asegura que su segunda portada fue la mejor.

Y es que aparecer en dicha revista siempre ha sido un sueño hecho realidad para ella, ya que desde muy joven miraba a las famosas como modelaban.

Leer más: Adriana Fonseca en bañador verde neón resalta su espectacular piel bronceada