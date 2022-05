Celia Lora y Karely Ruiz juntas desde la playa poner a temblar a los simples mortales

Karely Ruiz de 21 años de edad, llegó con todo al canal de YouTube de Celia Lora de 38, pues decidió entrevistar a la joven, quien en estos momentos es la sensación de las redes sociales debido a su belleza extrema y por ser una chica que no le teme al que dirán es por eso que la segunda la quiso en su jacuzzi.

En dicha entrevista ambas mujeres cautivaron al límite al público, pues se les vio con bañadores muy coquetos, es decir, Karely Ruiz portó un bañador de dos piezas en color rojo, el cual se le miraba espectacular, mientras que Celia Lora se puso su famoso outfit playero de leopardo uno de los favoritos de sus fans por muchos.

Como era de esperarse, la modelo Playboy le dijo a la veterana como es que empezó a vender su contenido desde mucho más joven, por lo que Karely Ruiz le comentó al principio que no tenía ni idea como hacerlo, pero el tiempo y las experiencias con otros creadores de contenido la hicieron crecer demasiado.

Yo de repente me lo hice, pero yo no lo entendía, fue como que apenas estaba empezando y empece a ganar dinero", fue la respuesta de la modelo, quien hoy en día cuenta con más de dos millones de seguidores donde le está yendo muy bien, además ha enamorado no solo por su majestuosa figura, sino por su cara angelical.

Pero eso no es todo lo que hicieron, pues decidieron hacer una colaboración juntas donde portaron otros bañadores demasiado imponenentes con los que se puede apreciar la figura de estas dos mujeres, quienes son muy populares en el contenido para adultos.

"Cuando tus novias se llevan bien, diviértanse amores", "Aunque esta hermosa y es famosa en TikTok no te cambio por ella celia i love u Celia", "Hola, Celia Lora, amiga , quiero ver qué dice tu tatuaje de tu cadera", "Celia estás guapa, pero @karelyruiz ahora sí te gana!", "Tanta carne y yo chimuelo princesa todo un manjar soy tu fan", le escriben a las dos famosas quienes roban miradas por donde sea.

Leer más: Arath de la Torre en problemas Susy Lu responde porqué se divorciará de él