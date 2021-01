Celia Lora y Lizbeth Rodríguez se ponen traviesas al jugar en pijama

Celia Lora de 37 años y Lizbeth Rodríguez de 27 vuelven hacer el centro de atención de las redes sociales esto después de haber realizado un video en Tik Tok, donde se les ve jugando de manera muy traviesa con sus pijamas, pero eso no es todo, ya que cada una se palmeó en el video, donde causaron todo tipo de reacciones por parte de sus fans.

Para quienes no lo saben Celia Lora y Lizbeth Rodríguez han formado una gran amistad la cual es evidente, e incluso la han llevado a otro nivel, pues ambas se han divertido tanto, que han empezado hacer todo tipo de locuras en redes sociales, por lo que muchos desean que la chica originaria de Tijuana realice un video subido de tono como los que hace Celia Lora.

"Super Hermosa!! Me encantas", "Celia Lora que mujer tan hermosa y que piernas tan lindas tienes mamacita para mí eres una mujer muy hermosa y estás buenísima", "Que hermosa Celia deslumbras con tanta belleza corazón saludos", "Por la única mujer que me cambio de bando eres tú", son uno de los tantos comentarios que le escriben a Celia Lora por su belleza.

Regresando con Celia Lora, más de uno desea una amistad con la reality star, pero lo que pocos saben es que la modelo Playboy es muy selectiva con su círculo de amigos, ya que no le gusta que cualquiera entre a su círculo y no por mala onda, sino porque es una mujer demasiado precavida, ya que no quiere que los medios sepan más sobre su vida personal.

Otra de las cosas que se preguntan los fans de Celia Lora es si estará en la octava temporada de Acapulco Shore, pues como todos saben, ella fue la jefa de la casa en las dos temporadas pasadas, pero ahora que se está dando a conocer el nuevo elenco, muchos esperan volverla a ver en el reality show el cual sigue dando de que hablar.

En cuestiones de amor Celia Lora sigue soltera, pues como ella lo ha dicho en entrevistas, no le gusta darle explicaciones a ningún hombre, mucho menos que la manden, pues como algunos ya lo saben la hija de Alex Lora tiene su carácter el cual lo demuestra cada que la sacas de sus casillas y la manera en que lo hace es cuando la meten en escándalos.

Y es que en una de las ocasiones que fue arrestada al salir de un bar en la playa, ella aseguró que solo la querían perjudicar para darle publicidad al lugar donde estaba incluso se dijo que la reality star estaba ebria, pero ella desmintió la información en un canal de YouTube donde hijo toda la verdad acerca de su detención la cual dio mucho de que hablar.

A pesar de ser una mujer ruda, Celia Lora siempre ha sido una mujer de buen corazón, pues la vez que fue detenida en el Penal de Santa Martha donde enfrentaba un caso de homicidio imprudencial, ella se llevó muy bien con sus compañeras de celda, con quienes tiene muy buenos recuerdos, pues lejos de llevarse mal con ellas se hicieron amigas.

Incluso Celia Lora dijo que cuando su familia le llevó comida a las instalaciones, siempre invitaba a todas sus compañeras a comer con ella, pues nunca quiso que ninguna se quedara sin comer además dicha experiencia le enseñó demasiado a la guapa modelo quien es famosa hoy en día por sus polémicas fotos donde se muestra como Dios la trajo al mundo.