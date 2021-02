Celia Lora y Lizbeth Rodríguez sellan su amistad con un beso muy tierno

Celia Lora de 37 años de edad y Lizbeth Rodríguez de 26 años de edad hicieron lo que millones de fans les pedían desde hace tiempo y lo hicieron, aunque esta vez no fue juego, se trató de un apasionado beso el cual se dieron de manera muy orgullosa como las grandes amigas que son, pues desde hace tiempo ambas entablaron una amistad la cual está dando mucho de que hablar.

Resulta que la persona que grabó a las dos mujeres, les preguntó que probabilidades habían de que ambas mujeres se dieran un beso del uno al tres, por lo que ambas chicas mencionaron el tres al mismo tiempo, por lo que no les quedó de otra que darse al apasionado beso el cual duró unos segundos, pero eso no es todo, pues las dos se miraban muy coquetas con sus pijamas en especial Celia Lora.

Tras el beso los fans de las dos influencers quedaron impactados, pues se percataron de que esta vez no fue un video ficticio, sino que era auténtico, pero eso no fue todo, pues los internautas señalaron que las dos mujeres son muy polémicas en el mundo de la farándula por lo cual para muchos son dinamita pura causando, ya que siempre dan de que hablar.

"Ustedes quieren ver el mundo arder jajaja son bellísimas", "La cara de morbosa de Lizbeth hahaha", "Jaja a Liz no le importa es su mejor amiga y la ama que no haya críticas", "No son lesbianas...solo es hacer intentar noticia para llamar la atención", "Eso es un juego que muchos youTubers ya han hecho de igual ya lo veía venir", le escribieron a las dos chicas.

Regresando con la polémica de las dos mujeres desde hace tiempo ambas han tenido escándalos de todo tipo si hablamos de fiestas Celia Lora es la primera en dar de que hablar, ya que muchos tachan sus fiestas de polémicas, mientras que Lizbeth Rodríguez se metió en problemas debido al pleito que tuvo con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Otra de las cosas por las que estas mujeres son famosas es por las fotos seductoras que tienen ambas mujeres, es decir Lizbeth Rodríguez se deja ver con ropa muy coqueta con la cual sus atributos se ven de maravilla, además le encanta hacer videos para Tik Tok, aunque muchos han señalado a la youtuber de no saber como llamar la atención.

Por su parte Celia Lora sigue reventando las redes con su página web con la cual comparte contenido exclusivo como Dios la trajo al mundo causando gran emoción, pues para sus fans la ex conejita Playboy tiene un cuerpo de diosa, pero eso no es todo, pues ha realizado colaboraciones con otras famosas que son igual de guapas que ella.

Celia Lora también se encuentra en boca de todos, pues quieren verla en la cuarta temporada de Acapulco Shore, pues en las entregas pasadas ella fue la jefa de los chicos, pero lejos de tener un papel serio la chica se divirtió con todos ellos en las fiestas, es por eso que el público desea verla nuevamente en la pantalla chica.

Cabe mencionar que Lizbeth Rodríguez contrario a Celia Lora tiene una relación desde hace un buen tiempo se trata de Estebán Villagómez, con quien la famosa se lleva de maravilla basta ver los mensajes de amor que se lanzan cada uno en Instagram dejando en claro que la relación va viento en popa y que no hay celos por parte de ninguno.