Celia Lora y amiga hipnotizan las redes con pantalones de cuero

Ciudad de México.- La extrovertida, Celia Lora, no se cansa de consentir a sus seguidores, por lo que el día de hoy compartió una nueva fotografía por medio de su cuenta persona en Instagram, solo que ahora salió acompañada de su amiga Michel. En dicha imagen, las dos populares mujeres, aparecen portando unos coquetos pantalones de cuero.

En la nueva imagen proporcionada por la hija de Alex Lora, vemos a las guapas modelos portar unos ajustados pantalones de cuero que hipnotizan a cualquiera con su peculiar destello. El pantalón de Michel es color azul celeste, mientras que el de la siempre rockera, es negro.

En la descripción de la publicación Celia Lora anotó: "Sigue mi amor @michelsonclooset111 la más guapa de todas.

Después de eso, solo se vieron venir un sinfín de comentarios por parte de los fanáticos quienes manifestaron: "So beautiful", "I'ts perfect", "Deleted me again", "I need a harder", "Super hermosas", entre miles de emojis, obteniendo 187 opiniones y 41,602 me gusta.

A la famosa de 37 años le encanta mantener entretenidos a su fans, es por eso que siempre está generando contenido para sus redes sociales. Recordemos que recientemente la vimos posar con un atuendo muy navideño. (Celia Lora comparte su espíritu navideño con todos sus seguidores).

En dichas fotos se le puede ver rodeada de cojines navideños, un babydoll rojo y una cálida alfombra que sostiene su atractiva figura, al posar de rodillas con una mirada que derrite a cualquiera. Además, se puede observar un elegante árbol navideño con luces plateadas, esferas y demás decoración en tonos marrón que provocaba un armonioso contraste.

Cabe destacar que la hija del vocalista de la popular banda de rock mexicana, El Tri, se hizo famosa luego de su participación en el programa de telerrealidad "Lucky Ladies", el cual transmitía la vida de un grupo de mujeres que son cercanas al mundo del rock en México.

Asimismo, hemos visto a la "lucky lady", encender las redes, apenas hace unos días, con un llamativo traje de cuero en color negro con el cual anunció unos videos en colaboración con una revista internacional.