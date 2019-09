Celia Lora y la cara de desprecio que le hace a Atala Sarmiento

Atala Sarmiento tuvo en su canal de YouTube a la familia de Álex Lora, Chela y su hija Celia Lora, donde hablaron acerca de su larga trayectoria artística, además de su vida privada pero la cara de la sexy modelo dio mucho de que hablar.

Resulta que mientras Atala Sarmiento llenaba a sus integrantes de elogios y ellos correspondieron de forma amable a lo que dijo la conductora, Celia se miraba desesperaba e incluso hasta molesta, de acuerdo con internautas que se molestaron con ella debido a su actitud.

"Atala, pregunta sería, alguien te obligo a tener a Celia ahí, porque a la "fuerza" mira el resultado... mala vibra, mal agradecida, tóxica", "Que mal se ve Celia con esa actitud, no la hubieras invitado Atala, la entrevista se vuelve incómoda pero la que queda mal es ella", le escribieron a Atala.

Recordemos hace unos días Celia Lora fue detenida en Quintana Roo, supuestamente por alterar el orden público por lo que decidió decir su verdad en un programa de espectáculos, donde dijo que todo fue armado por lo que se molestó bastante.

"No estaba haciendo absolutamente nada en las fotos se ve perfectamente claro me estoy queriendo subir al coche de mi amigo a los dos nos agarran bueno a él no casualmente no él se lo llevaron a otro lado bueno eso lo supe después no, aparte eran mujeres es lo que más yo no podía creer y yo 'por que me están haciendo eso, esto por que me llevan...", dijo Celia Lora., dijo Celia.

Cabe mencionar que Celia Lora es una de las mujeres más sexys del espectáculo desde hace algunos años pues a posado en varias portadas para caballero donde la hemos visto triunfar cautivando a sus millones de fans quienes le regalan su like cada que posa sin nada de ropa.