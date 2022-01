Celia Lora y la razón por la que no quiere formar una familia

Muchos se preguntan cuando sentará cabeza Celia Lora de 38 años de edad y es que sus fans esperan verla casada o con hijos, pero lo que pocos es que ella ha dicho en varias ocasiones que no quiere ser madre y que prefiere su soledad a estar con alguien pues tiene una enorme razón.

Resulta que en una entrevista con Yordi Rosado, la modelo Playboy, confesó la razón por la cual no quiere formar una familia y se debe al conflicto que le crea la honestidad de un hombre pues se ha dado cuenta de que la infidelidad es lo de hoy, pues le ha tocado como algunos de sus seguidores le mandas mensajes inapropiados siendo estos padres de familia.

"Jamás y mientras más pasa el tiempo menos mira creo que tiene mucho que ver lo mismo que te digo todos los gremlins que me escriben y dices neta que chafas son los hombres güey, porque hay muchos que están cargando bebés y me mandas fotos de sus cornetas, dice Celia Lora", quien deja en claro que nunca se va a casar.

Y es que Yordi Rosado le preguntó si no le preocupa tanta fiesta, pero ella muy segura le respondió que no, pues es muy sabido que su nombre es sinónimo de reventón, por lo que no le preocupa para nada, además se ha convertido en un trabajo para la también influencer quien es invitada por distintos antros del país, para darle publicidad.

Además, Celia Lora prefiere centrarse en su carrera como youtuber y como creadora contenido para adultos donde le ha ido muy bien, además muchos esperan que la famosa siga apareciendo en reality shows como en La Casa de Los Famosos, donde sus fans la siguieron conociendo, ya que muchos querían ver como era su personalidad la cual dio mucho de que hablar pues tuvo varios enfrentamientos con sus compañeros como Alicia Machado o Roberto Romano con quienes se enfrentó varias veces.

Cabe mencionar que Celia Lora es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano desde hace tiempo, además por su manera tan coqueta de vestir.

