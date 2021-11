Celia Lora y las peleas que ha tenido con varios famosos del espectáculo

Celia Lora de 37 años de edad se ha convertido en una de las mujeres más polémicas del medio del espectáculo mexicano pues ha protagonizado varias peleas a lo largo de los años, es por eso que los reality show la aclaman demasiado, y te contaremos algunas de sus peleas más intensas.

Fue en Lucky Ladies donde la hija de Alex Lora se enfrentó a casi todas las chicas se enojaron por ella y su actitud, pero nunca esperaron que ella no solo dejaría el proyecto, sino que les dijo sus verdades en Twitter a Marichelo y Esmeralda, quienes iniciaron una guerra en dicha red social.

Martha Figueroa ves otra de las mujeres que se ha tenido que enfrentar a la furia de Celia Lora, quien según le dio un puñetazo en la cara cuando se encontraban en un restaurante de la Ciudad de México creándose tremendo escándalo por la agresión que sufrió la periodista de espectáculos.

Ni La Bebeshita se salva de la furia de la modelo Playboy pues según en el reality show Todos Quieren Fama ella no sabía quién era la ex amorosa, además en varias ocasiones se burló de ella causando controversia entre los fans de la también cantante.

De las peleas más recientes que tuvo en un reality show fue en La Casa de Los Famosos, donde primero se le fue con todo a Anahí a quien llamó scort en varias ocasiones y hasta la acusó de tener supuestamente un hijo abandonado a lo que ella se negó pies la confrontó, incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Se topa con pared

Fue con Alicia Machado con quien Celia Lora no hizo clic para nada y en varias ocasiones se tiraron indirectas, inclusive la ex reina de belleza la llamó tarántula por la manera en que no solo trató a Anahí, también a su exnovio Pablo Montero con quién también la chica reality se enfrentó en una calurosa discusión por haberle dicho una grosería.

Cabe mencionar que Celia Lora se ha ganado el respeto de otros famosos y de sus fans debido al carácter que se carga.

Leer más: Curvy Zelma se arma su propio strapless de látex y se convierte en la reina de la moda