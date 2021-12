Celia Lora y los regaños de parte de sus padres por salir tanto de fiesta

Celia Lora de 38 años de edad sigue siendo una mujer ama la fiesta, pues es bien sabido que muchos antros la contratan para que les de publicidad es por eso que la socialité va con toda la mentalidad de pasarla bien aunque sus padres no están del todo de acuerdo con tanta salida.

En una entrevista con Yordi Rosado, la modelo Playboy confesó que sus padres se siguen preocupando por ella cuando se va de fiesta y hasta le marcan para saber a que hora se dormirá, pues Celia Lora es de las chicas que le gusta que la diversión se acabe hasta altas horas de la madrugada.

Y es que los padres siempre están al pendiente de sus hijos y Alex Lora padre de la también influencer no es la excepción, pues le ha marcado para regañarla, aunque Yordi Rosado le pidió que hiciera una dramatización al parecer ella no estaba del todo segura pues dejó en claro que cuando el líder del Tri se enoja todo cambia.

La guapa mujer aseguró que no les contesta a sus padres ya a determinadas horas, lo que provoca el enojo de ellos aún más de su mamá quien le reclama en muchas ocasiones que no los toma en cuenta cuando están preocupados por tanta fiesta, auque como se dijo anteriormente es su trabajo.

"Me encanta Celia Lora me facina la gente como ella", "Yo también la admiro es honesta sincera hace lo que quiere y se pasa por el c*** loque diga la sociedad", "La veo y pienso, pues que le puede preocupar a alguien como ella", escriben los internautas al ver la entrevista.

Otra de las cosas por las que es muy aclamada en los reality show, ha sido por las diversas peleas que ha tenido con otros integrantes con quienes no se ha llevado del todo bien, incluso fuera de los proyectos ha mostrado quien sí le cae bien y quien no, es por eso que muchos aman su carácter.

A pesar de todo la mujer de ojos azules sigue centrada en sus proyectos y uno de ellos es su canal de YouTube.

