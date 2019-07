Celia Lora y su provocativa foto que deja sin aliento en Instagram

El nombre de Celia Lora de nuevo vuelve a dar de qué hablar, pues esta vez apareció una candente foto en donde solo dos corazones cubren sus pezones. Esta vez se pudo ver en Instagram en lo que es una cuenta falsa bajo el nombre celiloraoficial, pues su cuenta oficial está registrado con el nombre de celi_lora, sin embargo sus seguidores se deleitaron al ver tan sensual fotografía donde deja sus senos al descubierto.

Tanto así es la fascinación por Lora, que la cuenta fake tiene ya más de 32 mil seguidores y en la verdadera rebasa los tres millones de seguidores.

La publicación la acompaña con el siguiente mensaje: “Denle Like y comenten mucho y se las paso DM sin corazones. Sí cumplo, sean pacientes!!”, publicación que nunca ha hecho de ese tipo la playmate, sin embargo en en una hora ha alcanzado más de 2 mil likes, por lo que algunos no han notado que no se trata de su cuenta oficial.

Fue hace horas cuando la playmate mexicana Celia Lora, hija de los famosos cantantes Álex y Chela Lora, dio de qué hablar también cuando llegó a un concierto en lencería, lo que ocasionó que se convirtiera en el centro de atracción de todos. A todo mundo dejó con el ojo "cuadrado" y nadie le quitaba los ojos de encima.

Celia Lora siempre da la nota, y esta vez no fue la excepción, ya que fue invitada a un concierto y llegó vestida como quizá nadie hubiera imaginado: en lencería. A través de Instagram publica algunas imágenes de su atuendo.

Celia estuvo en el concierto de la banda Swedish House Mafia y logró tomarse unas fotografías con los integrantes, incluso algunas las cuelga en su cuenta de Instagram.

Los dueños de mi corazón”, es lo que Celia escribe en una de las fotografías donde posa con los músicos y con esa frase se refiere a que los admira mucho.

La verdad de las cosas es que Celia Lora se ve increíblemente espectacular. Viste un bralette de encaje en tono verde que deja al descubierto su sensual figura.

Celia adquirió notoriedad en el mundo de la farándula desde 2010, cuando desgraciadamente atropelló y mató a un hombre en un accidente, en Ciudad de México.

Al momento del accidente viajaba en estado de ebriedad y según reporte en distintos portales de noticias, fue juzgada por el delito de homicidio.

Pasó unos meses en prisión y al salir posó por primera vez para la edición mexicana de Playboy.

Celia tiene 35 años de edad, no está casada ni tiene hijos, ya que ella parece tener otras prioridades en la vida, como viajar y estar enfocada en otros proyectos.

Hace unos días causó polémica en redes sociales porque se exhibió un video en el que se mira quitándose el sostén, luego de aceptar el reto del famoso youtuber "El Escorpión Dorado".

Celia Lora se encuentra arriba de un automóvil que estaba estacionado sobre una calle de la Ciudad de México y se quita el sostén mientras es grabada.