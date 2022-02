Celia Lora y sus mejores fotos desde las paradisiacas playas de Cancún

Celia Lora de 38 años de edad, está más que feliz en estos momentos pues empezó el año de la mejor manera y es que apareció en la portada de la revista Playboy, además de estar concretando otros proyectos sorpresas, es por eso que decidió irse a Cancún para relajarse un poco.

Como era de esperarse compartió con sus fans varias fotos donde se le ve con distintos outfits playeros con los cuales desató la locura, pues se le miraban espectacular, pues aunque eran vestidos largos, le moldearon muy bien la figura que se carga desde hace tiempo, pero sobre todo que es natural.

El primer vestido que subió fue en color negro transparente, con encaje en la parte de arriba, mientras que la caída era perfecta para arrastrarlo por la arena y tomarse unas fotos, aunque se la pasó casi siempre en el yate, por lo que no hubo evidencia de que apareció a la orilla de la playa.

Otra publicación de Celia Lora fue en un antro del paradisiaco lugar a lado de Jey y Eduardo el famoso Chile de Acapulco Shore, con quienes se la lleva muy bien cuando se van de fiesta, en esa ocasión usó una blusa azul con estampado floral en color rosa el cual se le miraba increíble, además de una falda larga transparente en color negro perfecto para la noche, alcanzando más de 31 mil likes.

Por último posó en un yate con un vestido en color naranja con el que desbordó ese estilo coqueto que ella solo sabe, en cuanto accesorios solo utilizó unos aretes redondos muy delgados, pues no quería verse muy cargada desde el mar, su pose le ayudó bastante como siempre, pues es muy facil para la reality star modelar.

"Eres lo máximo! Excelente sunset contigo abordo siempre serás nuestra invitada especial", "Celia Lora guapa saludos de aquí de Tijuana", "Pero en un barco y en el mar con tanta ropa no no no", "Ese color me recordó a cuando estabas en la isla", "Hermosa como siempre, como me encantaría que puedas ver los retratos que te hice", escriben los fans en redes sociales.

