Céline Dion calla a quienes la critican por su "extrema delgadez"

Molesta, es como se encuentra la cantante Céline Dion ante los comentarios por su delgadez, que muchos han comentado en redes sociales, es "extremadamente". La intérprete franco-canadiense llamó mucho la atención en la Semana de la Moda de París por su apariencia física.

Céline Dion estuvo acompañada por el bailarín Pepe Muñoz, con quien se le ha relacionado sentimentalmente. Foto: AFP

En una reciente entrevista, Céline Dion aprovechó para arremeter contra aquellos que se atreven a criticarla por su "delgadez" sin preocuparse en realidad por su bienestar físico o emocional, entre otras cosas porque ella se siente más sana y "sexy" que nunca.

Todo lo hago pensando en mí y en mis necesidades. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy. Y estoy muy contenta en ese sentido, no tengo por qué dar más explicaciones.

La prensa que cubre la Semana de la Moda de París hizo enfásis en la apariencia física de Céline Dion. Foto: AFP

"Que no se molesten algunos, que no me hagan fotos y me dejen en paz. Si les gusta, ahí estaré, y si no que me dejen tranquila", comentó Céline Dion, visiblemente molesta, en el podcast 'The Dan Wootton Interview'.

Echando mano de los mismos niveles de naturalidad y vehemencia, Céline Dion trataba de zanjar a principios de esta semana el intenso debate que ha suscitado el vínculo tan estrecho que le une al bailarín y coreógrafo Pepe Muñoz, insistiendo una vez más en que no existe componente romántico en su relación y, asimismo, pidiendo a los medios "responsabilidad" a la hora de asociar ese desmentido romance a la muerte, hace tres años, de su marido René Angélil.

Conectamos inmediatamente como amigos, nos lo pasamos muy bien juntos. Y es algo que ha ido evolucionando.

"Pero entonces la gente empezó a sacarnos fotos y a preguntar: '¿quién es ese tipo? ¿y qué pasa con René?'. Vamos a no mezclar las cosas...", aseguraba Céline Dion al diario británico The Sun el pasado lunes.