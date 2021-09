Céline Dion prepara documental  sobre su vida en el que sus fans verán cosas de ella inimaginables

México. Céline Marie Claudette Dion, conocida artísticamente como Céline Dion, originaria de Charlemagne, Quebec, soprenderá pronto a sus fans con un documental acerca de su vida.

La artista de 53 años de edad confirma en sus redes sociales que la compañía Sony Music Entertainment prepara un documental “oficial” sobre su vida personal y carrera artística.

Céline Dion, cantante de temas como I'm alive y Ashes, comparte que promete sorprender a sus fanáticos con aspectos de su vida que quizá pocos conocen sobre ella.

“Siempre he sido un libro abierto con mis fanáticos, y con su sensibilidad y creatividad reflexiva, creo que Irene podrá mostrarles a todos una parte de mí que no han visto antes. Sé que contará mi historia de la manera más honesta y sincera”, señala Céline.

El proyecto será dirigido por la cineasta nominada al Óscar, Irene Taylor, y Sony Music Entertainment (SME) da a conocer que la producción de la película ya comenzó y al momento no tiene título tentativo.

Foto de Instagram

“El documental servirá como el largometraje definitivo para una de las intérpretes más reconocidas, respetadas y exitosas en la historia de la música pop”, se lee en el comunicado de prensa.

Céline es una de las intérpretes más populares de todos los tiempos y ha logrado vender más de 250 millones de álbumes en todo el mundo, además ha ganado varios premios Grammy por sus diversos proyectos musicales.

Uno de sus más grandes éxitos es My herat will go on, tema principal de la película Titanic que a finales de los años 90 protagonizaron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, dirigidos por James Cameron.

La canadiense lanzó en 1990 Unison, su primera producción musical en inglés y con elloo se marcó el inicio de una destacada y exitosa carrera en el mundo de la música anglosajona.

Céline Dion desde los años noventa consiguió establecerse como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de diez años.

Con su espectáculo musical ha llegado a varios países del mundo, además ha hecho largas temporadas con el mismo en ciudades como Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.