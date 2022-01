Cena, palomitas y película en Netflix: el último encuentro de Bertha y su hermano Octavio Ocaña

Al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza.

La hermana gemela de Bertha, Ana Leticia Ocaña, expresó en los comentarios de su post, que por su parte, ella guarda en su memoria la voz de Octavio, "y las cosas que me dijo por teléfono, nuestra última llamada sin saberlo, pero nos dijimos cuanto nos queríamos y cuánto estábamos el uno para el otro".

La hermana de "Benito Rivers" manifestó que al ver esa fotografía, anhelaba con todo su ser regresar el tiempo, "volver a ese momento donde estábamos dormidos y me hubiera encantado abrazarlo más fuerte, llenarlo de besos, decirle que tuve al mejor hermano del mundo, este fue nuestro último momento juntos y lo recuerdo todos los días de mi vida".

Luego de comer, Octavio hizo palomitas de maíz y eligió una película en Netflix, "estaba muy interesante, pero más o menos a la mitad de la peli, me quedé dormida y él también". Nerea Godínez le tomó a Bertha Ocaña, la que sería su última foto con su hermano . Cerca de las 10:00 pm terminó la película, se despertaron y pusieron de pie.

La última que se vieron fue el 27 de octubre de 2021, dos días antes de la muerte del actor. Aquel día, era el cumpleaños de Bertha. "Mi hermano me pidió que fuéramos a su casa el resto del día a estar con él y terminar de celebrar mi día".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

