Cenó y vio su telenovela Carmen Salinas antes de ser encontrada inconsciente

Todo el mundo está atento al estado de salud de Carmen Salinas de 82 años de edad, esto después de haber sufrido un derrame cerebral en el tallo, para después entrar en un estado de coma del cual los familiares de la famosa aseguran que es grave, por lo que solo están atentos a las indicaciones que del personal médico.

De acuerdo con Gustavo sobrino de la primera actriz mexicana todo transcurría muy bien el día de ayer pues la acompañó hacer unas grabaciones para después irse a cenar a su casa, ya que no habían comido durante las horas de trabajo, incluso vieron una telenovela juntos, para después marcharse a su casa, donde horas más tardes las trabajadoras de Carmen Salinas la encontraron desmayada, por lo que de inmediato le hablaron a la ambulancia.

"Llegamos de una grabación que hizo ayer, y llegando a casa cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, cenamos vimos su novela y estuvo viendo su novela y terminando la novela le dije 'ya me voy a la casa, mañana tenemos llamado', como a las diez de la noche más o menos no sé la hora exacta hablaron las muchachas, subieron estaba desmayada", dijo Gustavo entre lágrimas.

A las doce del día el parte médico dará un informe sobre como es el estado de salud de la primera actriz quien siempre ha sido considerada una mujer fuerte, pues ha sufrido golpes muy duros durante su vida, por lo cual la familia pide una oración para que todo sea favorable.



Famosos oran por su salud

No solo los fans de Carmen Salinas mandaron oraciones para ella, también el mundo del espectáculo se solidarizó con ella y compartieron no solo fotos, sino también anécdotas de lo fuerte que ha sido la talentosa mujer, algunos de ellos han sido Juan José Origel, Laura León, Andrea Legarreta y Shanik Berman son algunos de los famosos que se encuentran devastados por la noticia.

"Dios tenga misericordia y le de mas vida los tiempos de Dios son perfectos", "Un abrazo a su familia, sobretodo a Gustavo, confiemos en Jesús, ánimo", "Esta en manos de Dios ojalá por quien la aprecia y ama que salga bien y se recupere pronto", escriben las redes sociales sobre el estado de salud de la estrella de televisión.