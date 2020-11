Cepillín arremetió con todo en contra de Ninel Conde y de pilón, contra Marjorie de Sousa

Cepillín no solo hace reír tanto a chicos como grandes, sino también muestra su molestia en contra de otras celebridades del medio del espectáculos. En está ocasión el payaso consentido de muchas generaciones, arremetió en contra de Ninel Conde y de paso, en contra de Marjorie de Sousa.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Cepillín manifestó su descontento por la forma de actuar de Ninel Conde y Marjorie de Sousa, pues al criticar el actuar del "bombón asesino" tras su reciente boda con Larry Ramos, la ex pareja sentimental de Julián Gil tampoco salió bien librada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mientras el reconocido payasito de la televisión era cuestionado por la disputa legal entre Ninel Conde y su ex pareja Giovanni Medida por el cuidado y custodia de su hijo Emmanuel, Cepillín no dudó en externar su molestia con la cantante y actriz mexicana.

En el caso de Giovanni yo soy testigo de que sí deja ver a Ninel a su hijo, que ella quisiera ser como Marjorie (de Sousa) y esa bola de viejas locas, esa es otra cosa. (Él) sí deja ver al niño a su mamá, si la mamá no va, esa ya es bronca de la señora.

Asimismo Ricardo González, nombre real del payaso, mencionó que más allá de su amistad con Giovanni Medina, él ponía en primer lugar el bienestar del menor. "Yo estoy a favor de Emmanuel, yo fui a la piñata cuando cumplió los cinco y cuando cumplió los seis, y yo voy donde hay niños, no estaba ella, esa ya es bronca de ella con el papá. Si yo fuera ella yo estaría afuera esperando para ver a mi hijo, no andarme casando para ver al otro güey".

Cepillín también aplaudió el que Giovanni Medina haya puesto restricciones para que el ahora esposo de Ninel Conde no pueda convivir con Emmanuel, e incluso le mandó una advertencia a la cantante:

Claro, yo no pondría una, sino un chorro de restricciones, si no es su papá y luego con los antecedentes que trae, menos, wacala. El que deba que pague y si Ninel debe, ahí va a pagar todas las que debe.

Juez otorgó la custodia provisional a Giovanni Medina

Desde hace varios meses el empresario Giovanni Medina no permite que su ex Ninel Conde vea a su hijo Emmanuel, fruto de la relación que tuvieron hace unos años. La cantante y actriz había interpuesto un amparo ante el juez que lleva este caso, para poder ver a su pequeño hijo, sin embargo, no obtuvo la respuesta esperanzadora que anhelaba.

En agosto pasado en una publicación en sus redes sociales, Ninel Conde rompió el silencio al serle negado el amparo para poder ver a su hijo Emmanuel. "Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos, en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y nisiquiera ratificado".

Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él, recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses.

Ninel Conde considera que la impunidad en México está más fuerte que nunca, señalando que su ex Giovanni Medina está usando sus influencias en la política. "El tener relaciones en la política, en este caso como él lo dice a todo mundo, con la cancillería de Mexico consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño, conocerá la verdad y quien en realidad le quito a su madre en los años más importantes de crianza".