Cepillín confiesa que sufrió crueles maltratos en su infancia

Ricardo González "Cepillín" sorprende al confesar que sufrió crueles maltratos durante su infancia, ya que sus padres nunca lo apoyaron en lo que quiso hacer. En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría habla de lo difícil que fue su niñez.

Ricardo González “Cepillín” , en su infancia tenía anhelos y ganas de llegar a ser, por ejemplo, un gran futbolista, pero sus padres se lo impidieron, confiesa a Venga la Alegría. El Payasito de la tele contó situaciones de los primeros años de su vida que nunca antes había contado.

Yo batallé desde niño para ser adulto. En mi caso, mi papá y mi mamá no me ayudaron. Yo quise ser futbolista, no me dejaron; quise ser pintor, no me dejaron”, dijo González.