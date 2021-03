Cepillín fue contratado por Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero: "ellos también tienen hijos"

En una entrevista que Cepillín tuvo en el programa "En sus batallas" de TV Azteca en febrero de 2020, reveló haber sido contratado para las fiestas infantiles de los hijos de varios narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes ("El señor de los cielos"). Así como muchos famosos, el payasito de la televisión manifestó que trabajo era trabajo y hasta llegar al lugar donde llevarían a cabo su show, se daban cuenta de quien o quienes lo habían contratado.

Contó en aquella entrevista para el show de televisión antes mencionado, que el fallecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes lo contrató en los años 90's para un bautizo e incluso, le regaló un centenario como recuerdo de esa celebración,

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No, tú llegas, payaseas, lo saludas, era un bautizo, bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron.

Leer más: ¿De qué murió Ricardo González Gutiérrez mejor conocido como Cepillín, el payasito de la tele?

Cepillín dejó muy en claro que el artista va a donde lo contratan. "De repente te hablan: 'hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto'. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya, uno como artista no dice: '¿para quién?'. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público".

En septiembre pasado después de la conferencia de prensa del Cuarentenorio cómico, el payaso Cepillín fue cuestionado por la prensa de espectáculos con respecto a que fue contratado para la fiestas infantiles de varios narcotraficantes, "es que ellos también tienen hijos", expresó. "También tienen niños, también tienen fiestas, ellos también disfrutan igual que cualquiera, creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos".

Muere el payasito Cepillín a los 75 años de edad

La mañana de este 8 de marzo, entre lágrimas y la voz entrecortada Ricardo González Jr. informó que su padre, el payasito Cepillín cuyo nombre real era Ricardo González Gutiérrez, falleció a los 75 años de edad y en entrevista con "Sale el sol" mencionó que logró despedirse de su familia.

Leer más: Cepillín un amante del futbol mexicano pero su corazón solo le pertenecía al Cruz Azul

"Le dimos unas palabras de tranquilidad y a los diez minutos se nos fue", comentó el hijo de la leyenda de la televisión, quien se mostró muy vulnerable ante el tema. "Estoy con ustedes diciéndole a toda su gente a todos sus fans de toda la vida que ya se nos fue". Contó que pudieron pasar a verlo y le dieron unas palabras de tranquilidad sus hermanos, su mamá y él. La última voluntad de Cepillín fue ser cremado.

Muchos famosos han expresado su sentir ante la muerte de Cepillín a través de redes sociales; la cantante mexicana Yuri escribió en su cuenta de Twitter: "adiós Cepillín nunca te olvidaré, un día pusiste palabras de aliento en mi oído y comida en mi mesa, hace unos años tuve el privilegio de agradecértelo en vida, frente a tu gente y familia ¡Vuela alto payasito de la tele!".