Cepillín tachado por Carmen Salinas de ventajista y malagradecido

Vaya sorpresa nos llevamos después de que Carmen Salinas confesara en su canal de YouTube que fue ella quien hizo famoso al comediante infantil Cepillín a quien tachó de malagradecido pues la hizo quedar mal en varias ocasiones.

Y es que la actriz se trajo a Ricardo González del circo donde trabajaba en Monterrrey para después llevarlo con un productor de Televisa y le diera su primer oportunidad en la pantalla chica.

De pronto nos dejamos de hablar ya no volví hablarle yo a Ricardo porque pues aunado al éxito que se le vino pero impresionante hubo un cambio en la conducta de él más como les diría no encuentro la palabra para poder clasificar la actitud de Ricardo, dijo Carmen Salinas.

Por si fuera poco la actriz dijo que se alejó del comediante y que años después se volvieron a encontrar con un productor a quien Salinas le diría como conoció a Cepillín pero este último le tapó la boca para que no dijera nada por lo que Carmen le dio una advertencia.

Iba yo a platicar esto y me tapa la boca Cepillín y le dije no me vuelvas hacer eso nunca en la vida por que me ibas a tapar la boca por platicar que te conocí y que yo te apoyé y que yo te ayudé eso no lo vuelvas hacer Ricardito, le dijo Salinas a Cepillín.

