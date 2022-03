"Cerdo", Mauricio Martínez denuncia que Toño Berumen intentó abusar de él

México. El cantante y actor mexicano Mauricio Martínez hace público que el promotor artístico Toño Berúmen intentó abusar de él. "Tenía cámaras en su baño", dice Martínez, porque él mismo las vio y lo invitó a ducharse para que "se relajara".

A través de Twitter, Mauricio Martínez, quien radica actualmente en Nueva Yorki, narra lo que presuntamente vivió al lado de Toño Berúmen, promotor y representante de cantantes y grupos musicales en México.

Mauricio Martínez, exintegrante de Operación triunfo, denuncia públicamente el proceder que ante él tuvo Berúmen años atrás y también le muestra su apoyo a Sasha Sokol tras denunciar el abuso que vivió a lado del productor Luis de Llano.

Toño Berúmen, productor de agrupaciones como Magneto, Mercurio y Kairo, intentaría tocar a Mauricio sin su consentimiento, pero pudo defenderse.

“Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, escribe Mauricio Martínez en Twitter.

Mauricio dice que visitó un día las oficinas de Toño y pudo percatarse al entrar al baño que dentro tenía cámaras.

Foto de Twitter

“Las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar. Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto”, expresa Martínez en Twitter.

Mauricio, quien ha actuado en telenovelas como La mujer del vendaval, dice que visitó a Antonio Berumen en el año 2002, y tras entrevistarlo le pidió que le cantara una canción y se puso nervioso, por lo que le pidió permiso de ir al baño.

"Ahí me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera. Salí bastante nervioso y canté. Me dijo: ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, destaca Mauricio Martínez.

Mauricio, originario de Monterrey, Nuevo León, dice que habla de lo que le consta, aunque en muchos años ha escuchado y se ha enterado de bastantes cosas respecto a la vida privada de Toño Berúmen, y después tuvo que tomar terapia para salir adelante de la experiencia traumática que vivió en esa experiencia con Berúmen.

Mauricio Martínez. Foto de Instagram

Leer más: Jorge Rivera sorprende a sus fans por cómo luce a sus más de 80 años de edad

Mauricio Martínez agradece a medios de comunicación su apoyo ante lo contado en Twitter y también por su interés en entrevistarlo, pero decidió no hablar más del tema porque todo está dicho y muy claro, desde su punto de vista.