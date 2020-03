César Bono preocupa a sus fans con respecto a su estado de salud

César Bono habló en una entrevista para la revista TVyNovelas sobre su estado de salud, "mi organismo se está muriendo, se oye gacho, pero es la realidad". El actor de la exitosa serie "Vecinos" padece de una hernia hiatal de la cual no quiere ser operado, tiene problemas en el corazón y está cansado de esta lucha constante que incluye quirófanos, terapias y estudios.

"Tengo varios problemas de salud: una hernia en el esófago y sufrí un infarto hace 10 años, los síntomas de ambas enfermedades son similares, porque igual se siente opresión en el pecho y dificultad para respirar, eso me ocurrió en Televisa: mis compañeros se asustaron y me llevaron a un hospital, pese a que sabía que no era del corazón, les dije que sí para no alarmarlos, ni modo de ponerme necio", comentó César Bono a TVyNovelas.

Pese a sus problemas de salud, el actor tomó la decisión de no operarse esa hernia que tiene, "se puede operar, pero no lo haré, no quiero ver un solo doctor más, mis hijos se enojan, pero tengo lo doble de edad que ellos y no voy a vivir de acuerdo a lo que ellos piensen".

Duele perder a los padres, pero vivir como lo hago duele más.

"Mis achaques no son por fumar ni por el alcohol, tuvieron que ver las largas jornadas de trabajo a las que me sometía, imagínense, pasaba más de 18 horas trabajando, entre la televisión, el teatro y los cabarets", manifestó César Bono.

El actor aseguró no temerle a la muerte, "al contrario, pero no es que la estoy cazando, no quiero ser un peso para la familia, que me tengan que llevar a ver a un doctor y a terapias".