Cesar Évora dice que no todos los cubanos son como Raquel Bigorra

Cesar Évora quien es de origen cubano decidió dejar en claro que no todos sus paisanos son igual que Raquel Bigorra, por lo menos él no, y es que el histrión fue cuestionado sobre el escándalo que enfrenta la conductora.

El portal 'Oxtv', le preguntó al famoso que piensa sobre el tema y manifestó que no todos sus paisanos son igual a la rubia quien supuestamente traicionó a varios famosos para vender exclusivas de su vida privada.

"Número uno no creo que todos los cubanos son iguales, número dos, no sé la circunstancias de esa historia, no sé que pasó de Raquel Bigorra, no sé de que se trata, yo estoy muy lejos de todos los bretes y los chismes porque no me interesan, entonces para empezar todos los cubanos no son iguales", dijo Cesar.

Recordemos que el escándalo de Raquel Bigorra comenzó cuando el programa Ventaneando reveló que la también actriz había filtrado información sobre el divorcio de su amigo y compadre Daniel Bisogno, quien no se quedó callado pues reaccionó de inmediato a la supuesta traición de la mujer.

Por si fuera poco Poncho de Anda, Ingrid Coronado, Atala Sarmiento y hasta Natália Subtil también fueron señalados como supuestas víctimas de Bigorra quien se defendió en Facebook para después cerrar algunas de sus cuentas.

“Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en su trasmisión en vivo.

Por su parte internautas también reaccionaron a las declaraciones de Cesar y lo apoyaron en su forma de pensar sobre los cubanos.

"Es verdad no todos son iguales, pero por uno juzgan a todos, así es la vida", "Gran actor señor Cesar Évora es verdad No todas las personas son iguales", "Gracias por todo lo que nos ha dado siempre y por defender nuestros Raza", le escribieron.

Cabe mencionar que Raquel Bigorra no ha hecho ninguna declaración ante los medios de comunicación, pues prefiere alejarse de la prensa para que la polémica no siga creciendo, mientras que Bisogno utiliza Twitter para hablar sobre el escándalo que lleva algunas semanas.