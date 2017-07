César Évora siempre les ha dejado claro esto a su familia

El actor César Évora dice que se siente agradecido con la vida por tener trabajo, lo cual, considera, es el mejor ejemplo que se le puede dejar a un hijo.

A sus 57 años, cuenta que han sido varios los días de festividades y celebraciones en que le ha tocado trabajar pero, pese a eso, ha recibido un apoyo incondicional de parte de su familia.

César con el elenco de En tierras salvajes. Foto: Televisa

De esa manera, él ha podido concentrarse en cada uno de los proyectos en que ha participado pero al mismo tiempo le ha permitido mostrar una filosofía de vida en la que la disciplina ocupa un lugar fundamental.

Señala que ese punto de vista es el que ha tratado de inculcarle a cada uno de sus hijos.

De modo que Karla, Mariana y Rafael Évora desde muy temprana edad son consientes de las responsabilidades que tiene el actor.

El cubano comenta que fechas como el Día del padre, Navidad, Año Nuevo y en general todas las festividades en las que usualmente se reúne la familia a él le ha tocado vivirlas en un foro.

El actor tiene más de 20 telenovelas en su carrera. Foto: Univisión

No es, sin embargo, algo que Évora considere que haya afectado su relación con los niños. Por el contrario, asegura que eso le ha permitido promover entre ellos una idea de que la responsabilidad es un valor fundamental .

“Desde muy pequeños, mis hijos han entendido lo demandante que es mi trabajo y he tenido que trabajar Navidades, cumpleaños, fiestas y muchas otras fechas. Este no ha sido el primer año que me toca trabajar en alguna fecha importante, así que ellos entienden que después festejamos”.

Évora forma parte de la nueva producción de Televisa En tierras salvajes, misma que se encuentra todavía en grabación en diversos sitios de Michoacán. Es una telenovela donde comparte créditos con Daniela Romo.

Évora dará vida a Don Arturo Otero, padre de los protagonistas masculinos, Horacio Pancheri, Cristian de la Fuente y Diego Olivera. Asegura que este es un personaje diferente pero que en general dlos roles de papá siempre son un reto para él:

“Me gusta trabajar, hacer cosas que no tienen nada que ver conmigo y se vuelvan un reto personal y profesional.

“Este papel es distinto a los últimos que había estado trabajando, es un hombre fuerte pero no recio como en otras producciones, me ha gustado cada uno de los matices de este Arturo”.

Paralelo al melodrama, el actor cubano sigue con la puesta en escena Variaciones Enigmáticas, donde comparte escenario con Jorge Salinas. Asegura que pese a no tener un nombre comercial, el publico regresa para ver la obra.

Con información de El Universal.