César Morales, CEO de Badabun, responde a Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja señaló en un video que publicó en su canal de YouTube este fin de semana, que los supuestos responsables de haber filtrado sus videos íntimos en redes sociales habían sido Lizbeth Rodríguez y Badabun.

"Esa empresa y ella solo quieren números, no les importa si tienen que destruir una familia, no les importa si tiene que dañar psicológicamente a alguien, sinceramente si la intensión de Lizbeth fue querer abrirle los ojos a Kimberly, porque no le mandó eso por privado", aseguró Juan de Dios Pantoja ante el reciente escándalo que ha protagonizado.

A través de su feed de Instagram César Morales, CEO de Badabun, respondió a las acusaciones de Juan de Dios Pantoja, resaltando que el karma estaba haciendo lo suyo. "Juan, yo pasé por lo mismo hace poco, algunos youtubers inventaron muchas cosas de mí, me acusaron de muchas cosas y no presentaron ni una sola prueba y sabes que hice, los denuncié y presenté las pruebas al Ministerio Público y sabes que pasó, les probé legalmente que me habían difamado".

Dices que ya no eres esa persona de antes, que ya no eres inmaduro, pues déjame te digo que los adultos resolvemos estos problemas de forma legal, no con videos en YouTube.

"Calla bocas de forma legal como yo lo hice, deja de querer limpiarte conmigo todo lo que has hecho, ya muchos youtubers han confesado que tú te la pasabas mostrando esos videos y enviándolos mientras te burlabas de las mujeres con las que te acostabas, todos ya saben que tú los enviabas, deja de inventar que nosotros tuvimos acceso a tu celular; el karma no tiene menú, le sirve a cada uno lo que se merece, yo solo me dedico a trabajar. No somos iguales, yo gano por lo que sé, por lo que he estudiado, no por hacer un video tomando agua de la taza del baño o escupirle leche a alguien mientras me dice un chiste", manifestó César Morales en su post en Instagram.

Asimismo le pidió al youtuber que dejará de inventar que él tiene algo que ver con Lizbeth Rodríguez y que dejara de desviar la atención.

Mejor aclara si es verdad que te corrieron de la secundaria por enseñar tu XXXX a las niñas. Juan, date cuenta, tienes un problema, estás enfermo, lo que tienes se llama delirio de persecución, por favor busca ayuda.

El CEO de Badabun finalizó su mensaje preguntando a Juan de Dios Pantoja, "¿nos vemos en el Ministerio Público?".

