César Morales, ex CEO de Badabun, rompe el silencio

Badabun ha estado envuelto en gran polémica, luego de que hace unos días se dieran a conocer los supuestos acosos sexuales, laborales y homofóbicos por parte de los creadores de dicho canal de YouTube. Todas estas acusaciones fueron hechas por parte de los youtubers Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui, quienes se reunieron con Juan de Dios Pantoja para grabar un video y hablar sobre lo sucedido.

Días después de que la "bomba estallara", el ex CEO de Badabun César Morales habla por primera vez en una extensa entrevista que realizó Víctor González para su canal de YouTube. "Para todas las historias siempre hay tres versiones A, B y la verdad, voy a decir mi verdad desde mi punto de vista y a lo mejor no coincide con la tuya o con la de ellos, pero es el punto de vista de cada uno", comentó César Morales, quien fue removido de su cargo como CEO ante la controversia de Badabun.

César Morales explicó, de acuerdo con su versión, los motivos por los que se originó las acusaciones en contra de Badabun.

¿Qué se desató todo esto?, creo que en parte tuvieron razón, sí, mi actitud, algunas formas de trabajar, pero más que nada son dos razones principales.

Una de estas el dinero. "Cuando empezamos a trabajar con cada uno de ustedes, les ofrecimos contratos, les ofrecimos invertir en sus proyectos, el 99 por ciento de ustedes no dijo que no, no se lo obligó a nadie a firmar esos contratos, pero un año después que tienen números bastantes brutales, creo que ya no les gustó la opción de dividir el dinero, a pesar de que fue Badabun el que invirtió varios millones por cada uno de ustedes".

El ex CEO de Badabun contó que otra de las razones que causó todo esto, fue por incoveniente con Juan de Dios Pantoja. Hace un poco más de un año el youtuber y el equipo de Badabun crearon el canal "Jukidog" que llegó a tres millones de seguidores en cuestión de unos meses. "La idea era, Badabun pone el dinero, Juan de Dios pone la distribución y la publicidad, Badabun le invirtió aproximadamente tres millones de pesos al proyecto"; sin embargo, el proyecto no tuvo los resultados esperados.

Posteriormente en una junta que tuvo Badabun con todos los youtubers, decidieron que no necesitaban ya del equipo de arte (encargados de que todos los contenidos se vean de maravilla). Ante esto César Morales no quería despedir al equipo de arte, pues eran personas muy talentosas. La idea que tuvo fue usar el canal "Jukidog" que habían creado con Juan de Dios Pantoja para que ellos crearan contenido y generaran ingresos para pagar su salario.

Según el ex CEO de Badabun, Juan de Dios Pantoja se molestó bastante por haber usado ese canal de YouTube. "Creo que fue uno de mis primeros errores que he cometido recientemente, no le expliqué a Juan, no le pedí permiso a Juan para usarlo, no consideré que siquiera a Juan le importara, estoy seguro que Juan ni siquiera iba a usar ese canal, Juan se molestó mucho, me reclamó, le expliqué para que lo estábamos usando, que el dinero de ese canal no era para Badabun, era para el proyecto de artes, para no tener que despedir a ninguno".

Juan de Dios Pantoja iniciaría posteriormente varios reclamos a Badabun vía redes sociales.

Sobre la presunta explotación a los youtubers, manifestó:

Se me hace una falta de respeto que digan que los explotábamos cuando en otras personas sí lo están, ellos decían cuántos videos hacían a la semana, pues así era la ganancia y estaban conscientes.

"Chicos, sería bueno que lo admitieran que todo lo que dijeron lo inventaron, y con mentiras no se llega a nada; tienen que ser honestos y decir la verdad. Si existe algún delito los invito a ir ministerio y denunciar".

César Morales confesó que estar desempleado y que quiere que todo pare por salud mental.