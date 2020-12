César, hijo de Lupita D'Alessio, denuncia que fue golpeado por hijo de exgobernador Arturo Montiel

Ciudad de México.- César D'Alessio, hijo de la reconocida cantante mexicana Lupita D'Alessio, denunció que fue golpeado presuntamente por el hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

El hijo de Lupita D'Alessio compartió una foto desde el Ministerio Público en la que se puede ver la cara ensangrentada por las heridas causadas por golpes que supuestamente le propinó el hijo del exgobernador Arturo Montiel, en un evento para el que fue contratado.

"Este es el estado en el que me dejó el hijo del exgobernador del Estado de México 'Arturo Montiel'

¡exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!", publicó César D'Alessio en su cuenta de Facebook.

El hijo de la "Leona Dormida", hizo varias publicaciones en sus redes sociales en las que acusó a la familia del político del PRI de haber orquestado la agresión. Asimismo, lo hizo responsable de lo que pudiera pasarle a él y a su novia, quien trabaja con él y también se encontraba en el evento, y que según señaló, fue víctima de violencia de género. Además, aseguró que estaba siendo amenazado de muerte.

Con dificultad para hablar debido a las lesiones que presentaba, el joven cantante y compositor compartió un video en Instagram donde relató su versión de lo sucedido.

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Este es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia", señaló.

El hijo de la cantante de "Mudanzas" y "Qué ganas de no verte nunca más", explicó que fue contratado para tres horas, pero trabajó más, y sin mencionar un aparente motivo por el que se originó el conflicto, señaló que lo sacaron a golpes, incluso presuntamente encerraron a su novia en un auto para poder golpearlo.

"Temo por mi vida, pensé que m iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, él me contrato para tres horas, hice cinco horas de evento… me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ching#!", señaló.

Posteriormente, denunció que su novia fue víctima violencia de género y que la tocaron sin consentimiento.

"A mi mujer la manosearon, a mi me agarraron a put@#$! es gente sucia, igual que el PRI. Si me dan un balazo ustedes saben quién fue: Arturo Montiel, él fue el que me mató", concluyó D'Alessio en su transmisión.

César D'Alessio es el más pequeño de los tres hijos de Lupita D'Alessio. Fue producto de la relación de la cantante con su exmúsico César Gómez, con quien se casó cuando fue separada de sus dos primeros hijos, pero su matrimonio no duró mucho tiempo debido a que presuntamente ella recibía maltrato de su parte.

Ernesto D'Alessio y Jorge D'Alessio, son los otros hijos de "La Leona Dormida", a quienes defiende a capa y espada. (Puede leer: Quiénes son los hijos de Lupita D'Alessio).