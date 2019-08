Chabelo asegura que goza de muy buen salud

Xavier López "Chabelo" fue abordado por algunoso medios de comunicación en el aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y en una breve entrevista, les compartió que goza de muy buen salud y niega que vaya a reaparecer pronto en la televisión.

"Chabelo" goza de buena salud, con excepción de un pequeño problema en la espalda, ya que hace años tuvo una caída, dice, y se la lastimó, pero fuera de eso, su salud es perfecta.

No estoy grave ni de emergencia" , dice "Chabelo", identificado desde hace muchos años como "El amigo de todos los niños".

"Chabelo" iba a tomar un avión con destino a Miami, Flrida, Estados Unidos, donde vacacionará al lado de su familia. Según reporte en algunos portales de noticias, se detuvo a charlar con la prensa y se portó muy amable.

Lo cuestionaron respecto a si retornaría pronto a la televisión con algún proyecto, quizá en Televisa, y respondió negativamente. Asegura que no tiene ninguna propuesta, al menos por ahora. “No sé, como ya son gente nueva, no sé cuándo me llamen”, dijo.

Xavier López "Chabelo" comenzó su carrera artística en la década de los años 50 y durante casi 50 años condujo el exitoso programa de televisión En familia con Chabelo, que se transmitía los domingos por las mañanas en canal 2 de Televisa.

En familia con Chabelo se transmitió desde el 26 de noviembre de 1967 hasta el 27 de noviembre de 2015 y salió del aire por órdenes de ejecutivos de Televisa, debido a ajustes de programación, se dijo en su momento.

Durante 2019 se estrenó en cines la película El complot Mongo, en la que actúa él al lado de Bárbara Mori y Damián Alcázar, pero curiosamente cuando le preguntaron por la cinta, contestó que ni se acordaba de ella.

Don Xavier nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero sus padres lo trajeron a México a vivir desde que era muy pequeño, según información en su biografía.

En su juventud fue ayudante de producción, camarógrafo y floor manager y así fue como decidió dedicarse a la actuación; estudió durante 4 años arte dramático.

Sus primeras incursiones como actor fueron en los teleteatros, sustituyendo a los actores que faltaban a sus llamados.

En los inicios de su carrera conoció Ramiro Gamboa, el Tío Gamboín y le dio la oportunidad de contar un chiste de un libro, en donde el niño del mismo se llamaba Chabelo , y de esa manera nació su famoso personaje.