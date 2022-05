Chabelo desmiente tener cáncer y estar desahuciado: "gracias a Dios y doctores, fuera de peligro"

Otro de sus "cuates", le escribió para agradecerle "por todo lo que le has dado al mundo, en especial a mí, que crecí viendo tu programa, tus películas, tus sketches y tantas cosas que hiciste y entregaste", y muchos mensajes más ha recibido.

Según una publicación de TVNotas, Chabelo supuestamente padece un cáncer agresivo y está desahuciado . "Ya no hay esperanza, se escucha muy fuerte, pero no hay nada que hacer, solo un milagro podría salvarlo", contó una presunta amiga de la familia a la revista. Antes de este rumor, se había dicho que "el amigo de todos los niños" tenía Alzheimer .

