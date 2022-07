"Chabelo es soberbio y grosero", Mónica Castañeda se lanza contra Xavier López

México. La periodista mexicana Mónica Castañeda, quien participa en el programa Ventaneando, ha realizado muchas entrevistas con famosos del espectáculo, y volvería a entrevistarlos, excpeto a uno.

Mónica Castañeda revela en entrevista con la revista TVNotas que jamás volvería entrevistar a Xavier López, "Chabelo", puesto que es una persona soberbia y grosera.

"'Chabelo' es soberbio y grosero, así como Diego Luna y Gael García, no respetan el trabajo de la prensa nacional", señala convencida de que no quisiera volver a entrevistarlos.

Mónica Castañeda, quien tiene 49 años de edad, es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en México dice que se siente orgullosa por sus logros, puesto que hizo su servicio social en Canal 11 como asistente de producción, luego la contrataron, posteriormente pasó a la Jefatura de Información y también se desempeñó como reportera.

Mónica Castañeda. Foto de Instagram

“En 1997, un amigo de la universidad, Guillermo Wilkins, me vio buscando trabajo en TV Azteca, dejé mi curriculum y a la semana me habló Mónica Garza, quien me entrevistó, y al ver que cubrí la PGR, me dijo: ‘Esto es lo que necesito’, y me contrató”.

Mónica ha formado parte antes de programas como En medio del espectáculo, Caiga quien caiga, Famosos en jaque, esto en Televisión Azteca, empresa que le ha permitido crecer como profesionista.

En Ventaneando se quedó como conductora oficial cuando Atala Sarmiento dejó la emisión hace cuatro años: "Pati Chapoy me anunció que formalmente ocuparía una silla del programa, eso me hizo muy feliz”.

Y en lo personal, Mónica cuenta que en 1999 estuvo a punto de casarse con su novio de cinco años, pero una semana antes de la boda se arrepintió y canceló la boda: "nos dimos cuenta que había sido lo mejor."

Recientemente tuvo una relación con el productor Ricardo Ruiz; duraron siete años como pareja y terminaron hace dos años, cuenta también, y actualmente está soltera.