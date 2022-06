Chabelo: todo lo que sabemos sobre el cáncer que superó el "amigo de todos los niños"

En 2017, Chabelo reveló que en el programa de televisión "Ventaneando" que padecía una enfermedad en el ojo izquierdo que le causaba incomodidades, aunque no detalló en aquel momento, afirmó que es una molestia que "ahí está dando guerra".

Aunque no se ha especificado qué tipo de cáncer padeció Xavier López en silencio , se sabe que la enfermedad es bastante delicada, pues las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, destruyendo los tejidos corporales, y dañando agresivamente a la salud.

"Ya no hay esperanza" , habría declarado una fuente cercana a la familia del presentador de televisión de nacionalidad estadounidense. Más tarde, él confirmó haber luchado contra la enfermedad hace algunos años, pero hoy se encuentra fuera de peligro.

Gilberto Coronel Periodista Web

