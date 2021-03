Chaly DN, celebridad de Instagram, ha gastado un millón de libras para parecerse a Kim Kardashian

La celebridad de redes sociales Chaly DN, quien vive en Londres, Inglaterra, asegura que ha gastado miles y miles de libras para tratar de parecerse lo más que se pueda a la socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las integrantes del mediático Clan Kardashian-Jenner. Pero esos miles de euros no los ha gastado en cirugías estéticas, sino en ropa de diseñador, accesorios, calzado y más, tratando de emular el estilo de vida que tiene la aún esposa del rapero Kanye West.

En una entrevista para el show de televisión "Truly", Chaly DN contó haber gastado 30 mil libras en un lujoso reloj Rolex, así como 4 mil libras en un vestido vestido de diseñador que solo usó en una ocasión.

El programa de televisión antes mencionado señala: "una mujer que se inspira en el look de Kim Kardashian, se confunde regularmente en la calle con la estrella". La celebridad de Instagram se dio cuenta por primera vez de que se parecía a la hermana de Kylie Jenner, cuando vio una foto de ella por primera vez en redes sociales. Aunque la hija de la momager Kris Jenner es de gran inspiración para Charly, asegura que no intenta parecerse a la estrella de "Keeping up with the Kardashians".

No trato de parecerme a ella, simplemente me parezco a ella de forma natural, no me han operado para parecerme a Kim, pero he tenido botox y rellenos, todo el mundo lo hace.

La influencer Chaly DN contó que en su guardarropa tiene ropa de diseñadores como Balmain, Gucci y Prada, marcas que Kim Kardashian usa día con día. Admitió que a su familia y amigos a menudo les preocupa las enormes cantidades de dinero que gasta. Con respecto a un abrigo de piel sintética de Givenchy que le costó 7 mil libras, dijo: "cuando me pongo esto, me siento como Kim Kardashian y se siente tan bien".

Chaly DN quiere todo lo que Kim Kardashian tiene

También compró un par de zapatillas de Tom Ford con un costo de mil libras que combinan con los de Kim, diciendo que son uno de sus pares favoritos. Asimismo ha gastando alrededor de 400 mil libras solo en bolsos de diseñador para mantenerse al día con los que usa Kim Kardashian.

He gastado un millón de libras copiando a Kim Kardashian con Gucci y botox, quiero todo lo que ella tiene. La gente me dice que me parezco a Kim Kardashian cada minuto, cada vez que me ven en la calle o en una fiesta o en cualquier lugar.

Asegura que muchas personas la detienen en cualquier lugar donde la ven para tomarse fotos con ella, "me encanta la atención, es alguien que te dice que te pareces a Kim". Sin embargo, resaltó que aunque las personas piensan que su estilo se basa en Kim Kardashian, la socialité y ella "somos dos personas diferentes".

