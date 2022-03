Changbin y Han dan positivo a Covid-19; Stray Kids suspende actividades de promoción por su comeback

Con respecto a Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, Felix, Seungmin y el maknae I.N, recibieron resultados negativos en sus pruebas PCR , "y se han estado quedando en espacios separados desde la tarde del 18 de marzo. Todos continuarán enfocándose en la higiene personal y controlando su salud".

Afortunadamente el rapero, compositor y productor de 21 años de edad y originario de Inchon, Corea del Sur, no tiene ningún síntoma, también fue vacunado contra esta enfermedad y permanece en aislamiento.

El rapero, quien forma parte del trío 3Racha bajo el pseudónimo SpearB, tiene las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 . Actualmente, no tiene ningún síntoma particular y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, "está en cuarentena, aislado de los demás miembros".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano.